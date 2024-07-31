DLC-навчання в Одесі: як учні вивчатимуть ШІ - подробиці

Школярі сидять за партами в інноваційному класі. Фото: Новини.LIVE

В одній зі шкіл Одеси відкрили новітній Цифровий освітній центр. Це вже третій DLC у місті, головною метою якого є забезпечити безперервним навчанням учнів, які не мають постійної можливості займатися в офлайн-режимі. Повноцінно працювати ініціатива почне вже з початку навчального року, однак уже влітку тривають курси для 1-11 класів з методиками штучного інтелекту, віртуальної реальності, Майнкрафту, убер-школи та перегорнутого класу.

Журналісти Новини.LIVE завітали на відкриття цього класу та дізналися усі подробиці.

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Найсучасніші центри в Одесі

Технологія DLC була розроблена таким чином, аби кожен учень мав змогу надолужити знання саме з того предмета або теми, у яких є просідання. Так, школяр може прийти у будь-який час до класу, обрати тему, передивитися матеріали та досліди стільки разів, скільки це потрібно. За словами заступника голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти, найбільше у цьому процесі допомагає штучний інтелект, який не лише допомагає дитині, а й проводить аналіз наявних знань.

"Ми на сьогодні зібрали в цифрових освітніх центрах все найсучасніше, що є в Україні. Це потрібно для того, щоб діти могли отримувати якісні знання тут і зараз, а не чекати ще рік, два або скільки потрібно, щоб це масово запустити. І я думаю, що саме з цих центрів це почнеться. Якщо вдало пройти цей експеримент, думаю, ці системи всі можуть запрацювати вже на рівні держави в усіх школах і бути доступними до всіх українських дітей", — розповідає заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко.

Заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що загалом таких центрів в Україні вже відкрито 16 у південних регіонах — Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. І, як зазначає пан Бондаренко, саме вони допомагають змінити сторінку в розвитку державної освіти.

Залучення VR-технології

VR — це абсолютна нова технологія, яка раніше не використовувалася в освітньому процесі. Представник цифрової освіти каже, що залучити її до навчання вийшло досить просто: науковці та інженери відцифрували усі лабораторні роботи з технічних предметів 7-11 класів.

"Це додаткове навчання до шкільної програми. Тут діти можуть побачити, почути і відтворити експерименти наживо. І діти ці всі нові технології дуже швидко опанували", — додає фахівець.

Діти дивляться новітню презентацію. Фото: Новини.LIVE

Але крім дітей також постійно навчаються та удосконалюють навички й вчителі, які за перші два місяці програми пройшли курси з профорієнтації.

"Вони дозволяють вчителю оживити свої предмети й використовувати їх не як сухий матеріал, а прив'язувати до життя. У нас є курси психології, тому що, на жаль, під час війни це актуальна тема і вчитель повинен сам мати психологічну і освіту, і підтримку", — зазначає Дмитро Бондаренко.

Учні тестують VR-окуляри. Фото: Новини.LIVE

Олександра навчається у дев'ятому класі, для неї сучасні технології, такі як VR-окуляри, це можливість дізнатися якомога більше, а також закрити прогалини в тих чи інших предметах. Нові знання засвоюються цікаво та швидко, що сьогодні дуже важливо.

"Я отримала досвід у VR-окулярах. Мені це дуже сподобалося, я проходила дослід з фізики. Насправді вона дуже складна, і мене вразив та дуже допоміг досвід такого навчання — я краще зрозуміла цю науку. Мені у досліді пояснювали тему "Коротке замикання". Я побачила, як це працює та чому", — стверджує Олександра.

Школярка Олександра. Фото: Новини.LIVE

Крім того, за словами дівчини, такий спосіб навчання засвоюється набагато простіше, адже вчитель приділяє увагу саме тому предмету, до якого є хист в учня.

Переваги цифрових центрів

Цифрове навчання допомагає сучасному школяру бути в системі освіти у будь-який час доби та ситуації зі світлом. В Одесі такі центри відкрили через те, що тут досить велика чисельність мешканців. Крім цього, сюди приїхало багато внутрішньопереміщених осіб.

"Багато хто з цих дітей не має своїх власних цифрових освітніх пристроїв. Тобто вони не мають ноутбука, а їм доводиться підключатися з телефона до вчителя, який знаходиться дистанційно. І ми намагаємося дати цим дітям можливість здобути якісну освіту", — зазначає координатор освітніх проєктів і програм дитячого фонду Unicef Анатолій Гнатович.

Координатор освітніх проєктів і програм дитячого фонду Unicef Анатолій Гнатович. Фото: Новини.LIVE

Слід наголосити, що також це допомагає організовувати змішаний тип навчання, який досить розповсюджений у школах Одеси. Цифрова освіта "врятує" дітей, які з тих чи інших причин не можуть відвідувати очні заняття.

"Ми розраховуємо, що через комунікації з людьми користуватись цим цифровим освітнім центром зможуть діти, які навчаються в цій школі або приходять на факультативи, але не мають повноцінного доступу до офлайн-освіти", — додає представник Unicef.

Діти разом з міською владою слухають презентацію. Фото: Новини.LIVE

Як працюватимуть

З 1 вересня у центрах планують запустити роботу з гнучким графіком, вони будуть для учнів як факультатив. А першу половину дня школярі відвідуватимуть свої звичні предмети. Вже зараз відомо, що таке навчання протягом року може відвідати тисяча учнів, а під кінець року вони пройдуть повторний зріз отриманих знань.

"На початку роботи тим учням, які доєднуються, ми поставили задачу, щоб провести оцінку їхніх знань на виході. Ми побачимо, наскільки це буде корисно та яким буде прогрес", — наголошує Анатолій Гнатович.

Діти проходять тестове завдання. Фото: Новини.LIVE

Як приєднатися:

учень має зареєструватися в особистому кабінеті;

створити акаунт;

пройти тест на профорієнтацію;

обрати предмети.

Доступність для кожного

Водночас міський голова Геннадій Труханов наголосив на тому, що таких центрів в Одесі більшатиме, адже ініціатива дуже важлива для мешканців та гостей міста. І вони мають відкритися в усіх районах міста.

"Ми відкрили цей центр, тому що для дітей це зовсім новий формат спілкування. Це дійсно потрібно сьогодні. Ці дослідження розкривають дітей, вони дають їм змогу побачити, де краще і в якому напрямку рухатись. Це не перший і, я впевнений, не останній центр, який відкриється у нас. І будемо працювати у цьому напрямі", — розповів мер міста.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

Також Труханов наголосив на тому, що таке навчання має бути доступним кожному. І будь-яка дитина повинна прийти до школи, у якій є такі центри, та отримати необхідні знання.

"Особливість нашого світу — це доступність. Тому я впевнений, що будь-хто зможе прийти та подивитися на себе з різних напрямків. І двері для них будуть відкриті", — підсумовує очільник міста.

VR-окуляри для навчання. Фото: Новини.LIVE

Попри війну, галузь цифрових технологій продовжує розвиватися, а державна освіта набуває нових західних технологій. Адже Україна — країна можливостей і, можливо, саме у таких новітніх класах сформуються та виростуть нові світила вітчизняної науки, як Ілля Мечников, Микола Амосов та Борис Патон.