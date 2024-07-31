DLC-обучение в Одессе: как учащиеся будут изучать ИИ - подробности

Школьники сидят за партами в инновационном классе. Фото: Новини.LIVE

В одной из школ Одессы был открыт новейший Цифровой образовательный центр. Это уже третий DLC в городе, главной целью которого является обеспечить непрерывное обучение учащихся, не имеющих постоянной возможности заниматься в оффлайн-режиме. Полноценно работать инициатива начнет уже с начала учебного года, однако летом продолжаются курсы для 1-11 классов с методиками искусственного интеллекта, виртуальной реальности, Майнкрафта, убер-школы и перевернутого класса.

Журналисты Новини.LIVE посетили открытие этого класса и узнали все подробности.

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Технология DLC была разработана таким образом, чтобы каждый учащийся имел возможность наверстать знания именно по тому предмету или теме, в которой есть просадка. Так, школьник может прийти в любое время в класс, выбрать тему, пересмотреть материалы и опыты столько раз, сколько это нужно. По словам заместителя председателя Ассоциации инновационного и цифрового образования, больше всего в этом процессе помогает искусственный интеллект, который не только помогает ребенку, но и проводит анализ имеющихся знаний.

"Мы сегодня собрали в цифровых образовательных центрах все самое современное, что есть в Украине. Это нужно для того, чтобы дети могли получать качественные знания здесь и сейчас, а не ждать еще год, два или сколько нужно, чтобы это массово запустить. И я думаю, что именно с этих центров это начнется. Если удачно пройти этот эксперимент, думаю, эти системы все могут заработать уже на уровне государства во всех школах и быть доступными всем украинским детям", — рассказывает заместитель председателя Ассоциации инновационного и цифрового образования Дмитрий Бондаренко.

Заместитель председателя Ассоциации инновационного и цифрового образования Дмитрий Бондаренко. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что всего таких центров в Украине уже открыто 16 в южных регионах — Одесской, Николаевской и Херсонской областях. И, как отмечает господин Бондаренко, они помогают изменить страницу в развитии государственного образования.

Привлечение VR-технологии

VR — это абсолютно новая технология, которая раньше не использовалась в образовательном процессе. Представитель цифрового образования говорит, что привлечь ее к учебе получилось довольно просто: ученые и инженеры отцифровали все лабораторные работы по техническим предметам 7-11 классов.

"Это дополнительное обучение к школьной программе. Здесь дети могут увидеть, услышать и воспроизвести эксперименты вживую. И дети эти все новые технологии очень быстро освоили", — добавляет специалист.

Дети смотрят новую презентацию. Фото: Новини.LIVE

Но, кроме детей постоянно учатся и совершенствуют навыки и учителя, которые за первые два месяца программы прошли курсы по профориентации.

"Они позволяют учителю оживить свои предметы и использовать их не в качестве сухого материала, а привязывать к жизни. У нас есть курсы психологии, потому что, к сожалению, во время войны это актуальная тема и учитель должен сам иметь психологически и образование, и поддержку", — отмечает Дмитрий Бондаренко.

Учащиеся тестируют VR-очки. Фото: Новини.LIVE

Александра учится в девятом классе, для нее современные технологии, такие как VR-очки, это возможность узнать как можно больше, а также закрыть пробелы в тех или иных предметах. Новые знания усваиваются интересно и быстро, что сегодня очень важно.

"Я получила опыт в VR-очках. Мне это очень понравилось, я проходила опыт по физике. На самом деле она очень сложная, и меня поразил и очень помог опыт такого обучения — я лучше поняла эту науку. Мне в опыте объясняли тему "Короткое замыкание". Я увидела, как это работает и почему", — утверждает Александра.

Школьница Александра. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, по словам девушки, такой способ обучения усваивается гораздо проще, ведь учитель уделяет внимание именно тому предмету, к которому есть талант у ученика.

Преимущества цифровых центров

Цифровая учеба помогает современному школьнику быть в системе образования в любое время суток и ситуации со светом. В Одессе такие центры открыли потому, что здесь достаточно много жителей. Кроме этого, сюда приехали много внутриперемещенных лиц.

"Многие из этих детей не имеют своих собственных цифровых образовательных устройств. То есть у них нет ноутбука, а им приходится подключаться с телефона к учителю, который находится дистанционно. И мы пытаемся дать этим детям возможность получить качественное образование", — отмечает координатор образовательных проектов и программ детского фонда Unicef Анатолий Гнатович.

Координатор образовательных проектов и программ детского фонда Unicef Анатолий Гнатович. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что это помогает организовывать смешанный тип обучения, который достаточно распространен в школах Одессы. Цифровое образование спасет детей, которые по тем или иным причинам не могут посещать очные занятия.

"Мы рассчитываем, что через коммуникации с людьми пользоваться этим цифровым образовательным центром смогут дети, которые учатся в этой школе или приходят на факультативы, но не имеют полноценного доступа к оффлайн-образованию", — добавляет представитель Unicef.

Дети вместе с городскими властями слушают презентацию. Фото: Новини.LIVE

Как будут работать

С 1 сентября в центрах планируют запустить работу по гибкому графику, они будут для учеников как факультатив. А в первую половину дня школьники будут посещать свои привычные предметы. Уже сейчас известно, что такое обучение в течение года может посетить тысяча учеников, а к концу года они пройдут повторный срез полученных знаний.

"В начале работы присоединяющимся ученикам мы поставили задачу, чтобы провести оценку их знаний на выходе. Мы увидим, насколько это будет полезно и каким будет прогресс", — отмечает Анатолий Гнатович.

Дети проходят тестовое задание. Фото: Новини.LIVE

Как присоединиться:

учащийся должен зарегистрироваться в личном кабинете;

создать аккаунт;

пройти тест на профориентацию;

выбрать предметы.

Доступность для каждого

В то же время городской голова Геннадий Труханов отметил, что количество таких центров в Одессе будет расти, ведь инициатива очень важна для жителей и гостей города. И они должны открыться во всех районах города.

"Мы открыли этот центр, потому что для детей это совершенно новый формат общения. Это действительно нужно сегодня. Эти исследования раскрывают детей, они дают им возможность увидеть, где лучше и в каком направлении двигаться. Это не первый и, я уверен, не последний центр, который откроется у нас. И будем работать в этом направлении", — рассказал мэр города.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

Также Труханов отметил, что такое обучение должно быть доступно каждому. И любой ребенок должен прийти в школу, в которой есть такие центры, и получить необходимые знания.

"Особенность нашего мира — это доступность. Поэтому я уверен, что кто-то сможет прийти и посмотреть на себя по разным направлениям. И двери для них будут открыты", — заключает глава города.

VR-очки для обучения. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну отрасль цифровых технологий продолжает развиваться, а государственное образование приобретает новые западные технологии. Ведь Украина — страна возможностей и, возможно, именно в таких новейших классах сформируются и вырастут новые светила отечественной науки, как Илья Мечников, Николай Амосов и Борис Патон.