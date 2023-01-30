Спроба номер три: одеський завод "Оріон" виставили на продаж

Стартову ціну знизили вдвічі

Контрольний пакет акцій заводу "Оріон" на Одещині знову виставили на продаж. Цього разу стартова ціна знизилась до трьох мільйонів 400 тисяч. Фонд державного майна України втретє намагається провести аукціон.

Про це Новини.LIVE дізнались з сайту prozorro.sale.

Важливо розуміти, що об’єктом приватизації є пакет акції, а не майно товариства. Новий власник контрольного пакета акцій зможе змінити діяльність товариства, використовувати майно та оформити земельні ділянки.

Надалі фонд має 7 робочих днів на перевірку переможця: чи не з рф він та не під санкціями та підписується протокол торгів. Ще 13 робочих днів на оплату й аж потім — укладання договору купівлі-продажу.

Зірвані аукціони

Перший аукціон було зірвано. Переможець, який запропонував 220 мільйонів гривень, не оплатив лот, тому гарантійний внесок — майже півтора млн грн, надійшов до бюджету. За результатами другого аукціону переможець зекономив значну суму, адже йому вдалось перемогти запропонувавши 80 мільйонів 1 гривню. Втім ситуація була аналогічна, переможець не сплатив лот і втратив гарантійний внесок майже 1,4 мільйона гривень.

Що відомо про завод "Оріон"

Машинобудівне виробниче об’єднання "Оріон" було створено у 1973 році та спеціалізувалось на випуску компресорів для побутової холодильної техніки і транспортних засобів, а також торгового холодильного обладнання. Сам завод фактично не функціонує з 2004 року, але при цьому має 52 об'єкти нерухомості у своїй власності. Його держава через Фонд держмайна намагається продати щонайменше з 2018 року. Загалом завод займає площу понад 20 гектарів з майданчиками на вулицях Житомирській, Степовій та Болгарській.

Нагадаємо, морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" чекає на приватизацію, і зараз проходить активна фаза торгів. Всі активи підприємства перейдуть у приватну власність. Цей порт був завжди збитковий, і лише минулого року на нього звернули увагу через попит потужностей на Дунаї.