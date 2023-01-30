Попытка номер три: одесский завод "Орион" выставили на продажу

Стартовую цену снизили вдвое

Контрольный пакет акций завода "Орион" в Одесской области снова выставили на продажу. В этот раз стартовая цена снизилась до трех миллионов 400 тысяч. Фонд государственного имущества Украины в третий раз пытается провести аукцион.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта prozorro.sale.

Важно понимать, что объектом приватизации есть пакет акции, а не имущество общества. Новый владелец контрольного пакета акций сможет сменить деятельность общества, использовать имущество и оформить земельные участки.

В дальнейшем фонд имеет 7 рабочих дней на проверку победителя: не из России он и не под санкциями и подписывается протокол торгов. Еще 13 рабочих дней на оплату и потом — заключение договора купли-продажи.

Сорванные аукционы

Первый аукцион был сорван. Победитель, предложивший 220 миллионов гривен, не оплатил лот, поэтому гарантийный взнос — около полутора млн грн, поступил в бюджет. По результатам второго аукциона победитель сэкономил значительную сумму, ведь ему удалось победить, предложив 80 миллионов 1 гривну. Впрочем, ситуация была аналогичная, победитель не оплатил лот и потерял гарантийный взнос почти 1,4 миллиона гривен.

Что известно о заводе "Орион"

Машиностроительное производственное объединение "Орион" создано в 1973 году и специализировалось на выпуске компрессоров для бытовой холодильной техники и транспортных средств, а также торгового холодильного оборудования. Сам завод фактически не функционирует с 2004 года, но при этом имеет 52 объекта недвижимости в своей собственности. Его государство через Фонд госимущества пытается продать как минимум с 2018 года. Всего завод занимает площадь более 20 гектаров с площадками на улицах Житомирской, Степной и Болгарской.

Напомним, морской торговый порт "Усть-Дунайск" ожидает приватизацию, и сейчас проходит активная фаза торгов. Все активы компании перейдут в частную собственность. Этот порт был всегда убыточен, и только в прошлом году на него обратили внимание из-за спроса мощностей на Дунае.