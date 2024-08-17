Фонд держмайна знову виставив на аукціон контрольний пакет акцій ПАТ "Оріон"

Одеський завод "Оріон". Фото: prozorro.sale

Регіональне відділення Фонду державного майна по Одеській та Миколаївській областях оголосило новий аукціон з продажу контрольного пакета акцій ПАТ "Машинобудівне виробниче об’єднання "Оріон". Стартова ціна становить 4 385 501 мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Prozorro.Sale.

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Дані з аукціону. Фото: скриншот



За даними порталу, аукціон запланований на 5 вересня 2024 року. Держава пропонує до продажу 2 мільйони 883 тисячі 281 акцію, що становить 50% статутного капіталу плюс одна акція.

Зазначимо, що цей пакет акцій вже кілька років намагаються продати. Зокрема, останній аукціон, запланований на 24 лютого 2023 року, був скасований через 14 днів після оголошення.

ПАТ "Оріон" було створене у 1973 році й спеціалізувалося на виробництві компресорів для побутової холодильної техніки та транспортних засобів, а також торгового холодильного обладнання. Однак з 2004 року завод фактично не функціонує. Пакет акцій, який виставляється на продаж, надає право управління підприємством, але не містить майновий комплекс.