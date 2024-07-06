В Одесі запланували ремонт доріг на 42 мільйони: де саме

Ремонт дороги. Фото: Новини.LIVE

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради оголосило тендер на капітальний ремонт вулиць Професора Каришковського та 7-ї Пересипської. Відомство готове заплатити за роботи 42 417 317 грн.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Згідно з оголошенням, кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлено на 22 липня 2024 року. Початок аукціону заплановано на наступний день. Роботи мають бути виконані до кінця 2025 року

Де саме планують ремонт

Проєкт охоплює ремонт вулиці Професора Каришковського на ділянці від Балтської дороги до провулка 6-го Балтського та вулиці 7-ї Пересипської на ділянці від провулка 6-го Балтського до вулиці 8-ї Пересипської. В кошторисній документації йдеться про 9 кілометрів асфальтного покриття.

Інші тендери на ремонт доріг в Одесі

Нагадаємо, що в Одесі запланували черговий ремонт доріг. На роботи готові витратити понад 17 мільйонів гривень з місцевого бюджету.

Окрім цього, комунальне підприємство "Міські дороги" оголосило тендери на оренду обладнання з оператором для ямкового ремонту дорожнього покриття в Одесі. Загальна вартість послуг оцінюється у понад 20 мільйонів гривень.

Також у місті планується укладення нового асфальту на 12 вулицях, на що виділено майже 30 мільйонів гривень.