В Одессе запланирован ремонт дорог на 42 миллиона: где именно

Ремонт дороги. Фото: Новини.LIVE

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета объявило тендер на капитальный ремонт улиц Профессора Карышковского и 7-й Пересыпской. Ведомство готово заплатить за работы 42 417 317 грн.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Согласно объявлению, конечный срок подачи тендерных предложений установлен на 22 июля 2024 года. Начало аукциона намечено на следующий день. Работы должны быть выполнены до конца 2025 года

Где именно планируют ремонт

Проект охватывает ремонт улицы Профессора Карышковского на участке от Балтской дороги до переулка 6-го Балтского и улицы 7-й Пересыпской на участке от переулка 6-го Балтского до улицы 8-й Пересыпской. В сметной документации говорится о 9 километрах асфальтного покрытия.

Другие тендеры на ремонт дорог в Одессе

Напомним, что в Одессе запланирован очередной ремонт дорог. На работы готовы потратить более 17 миллионов гривен из местного бюджета.

Кроме того, коммунальное предприятие "Городские дороги" объявило тендеры на аренду оборудования с оператором для ямочного ремонта дорожного покрытия в Одессе. Общая стоимость услуг оценивается более чем в 20 миллионов гривен.

Также в городе планируется создание нового асфальта на 12 улицах, на что выделено почти 30 миллионов гривен.