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Ще 17 мільйонів на дороги — в Одесі новий тендер

16 червня 2024 13:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі хочуть витратити 17 мільйонів на ремонт доріг: деталі
Чоловік засипає дорожнє покриття. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі запланували черговий ремонт доріг. На роботи на цей раз готові витратити понад 17 мільйонів гривень. Кошти візьмуть з місцевого бюджету.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Міське управління дорожнього господарства оголосило одразу два тендери на ремонт доріг в Одесі. Роботи повинні виконати до кінця поточного року. Так, згідно з договором планується відновити асфальтне покриття в Хаджибейському районі.

Ремонт доріг в Одесі
Дані з відкритого аукціону.  Фото: скриншот

На  кілька вулиць витратять 6 972 398 гривень. За документами площа покриття, що підлягає поточному ремонту, становить — 5 300 м кв.

Перелік вулиць
Перелік вулиць за яким планують ремонт у Хаджибейському. Фото: скриншот

У Приморському районі на ремонт асфальту планують витратити — 10 939 582. Всього відремонтують декілька ділянок на трьох вулицях.

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Дані про тендер на ремонт доріг в Одесі. Фото: скриншот

Відомо, що за цим списком площа покриття, що підлягає поточному ремонту, становить 7 800 м кв. 

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Перелік вулиць за яким планують ремонт у Приморському районі. Фото: скриншот

Що планують зробити

Основні роботи, які будуть виконуватись в рамках ремонту:

  • устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;
  • облаштують узбіччя;
  • перекладуть бруківку;
  • проведуть заходи для організації дорожнього руху тощо.

Тендери на ремонт доріг в Одесі

Нагадаємо, в Одеській області активно тривають ремонтні роботи на дорогах. Зокрема, комунальне підприємство "Міські дороги" оголосило тендери на оренду обладнання з оператором для ямкового ремонту дорожнього покриття в Одесі. Загальна вартість послуг оцінюється у понад 20 мільйонів гривень. Окрім цього, у місті планується укладення нового асфальту, на що виділено майже 30 мільйонів гривень. Також йтимуть роботи з ремонту доріг у Хаджибейському районі міста, які обійдуться майже у 21 мільйон гривень. 

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