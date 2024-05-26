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В Одесі планують ремонт доріг на 14 мільйонів — ProZorro

26 травня 2024 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі планують ремонт доріг на 14 мільйонів — ProZorro
Ремонт дороги. Фото: freepik
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Попри обурення суспільства через нетермінові на непершочергові витрати, на Одещині уже вкотре планують ремонт доріг. На цей раз застелити асфальт хочуть за понад 14 млн грн. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю оголосило Управління дорожнього господарства Одеської міської ради. Плануються ремонти на кількох вулицях. За документами площа покриття, що підлягає поточному ремонту, становить 10 829 м². Всього відремонтують декілька ділянок на чотирьох вулицях. Сума — 14 461 165 грн. 

В Одесі планують ремонт доріг на 14 мільйонів — ProZorro - фото 2
Перелік вулиць за яким планують ремонт. Фото: скриншот

Що планують зробити

Основні роботи, які будуть виконуватись в рамках ремонту:

  • устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;
  • облаштують узбіччя;
  • проведуть заходи для організації дорожнього руху тощо.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області активно тривають ремонтні роботи на дорогах. Зокрема, Комунальне підприємство "Міські дороги" оголосило повторний тендер на оренду обладнання з оператором для ямкового ремонту дорожнього покриття в Одесі. Загальна вартість послуг оцінюється у понад шість мільйонів гривень. Окрім цього, у місті Ізмаїл планується укладення нового асфальту, на що виділено майже 24 мільйони гривень. Також йтимуть роботи з ремонту доріг між трьома селами регіону, які обійдуться майже у 50 мільйонів гривень. 

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Одеська область
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