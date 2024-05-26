В Одессе планируют ремонт дорог на 14 миллионов — ProZorro
Несмотря на возмущение общества из-за несрочных на первоочередные расходы, в Одесской области в очередной раз планируют ремонт дорог. На этот раз застелить асфальт хотят более чем за 14 млн грн.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
Закупку объявило Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета. Планируется ремонт на нескольких улицах. По документам площадь покрытия, подлежащего текущему ремонту, составляет 10829 м². Всего отремонтируют несколько участков на четырех улицах. Сумма — 14 461 165 грн.
Что планируют сделать
Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:
- устилают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;
- обустроят обочину;
- проведут мероприятия по организации дорожного движения и т.д.
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Одесской области активно продолжаются ремонтные работы на дорогах. В частности, Коммунальное предприятие "Городские дороги" объявило повторный тендер по аренде оборудования с оператором для ямочного ремонта дорожного покрытия в Одессе. Общая стоимость услуг оценивается более чем в шесть миллионов гривен. Кроме этого, в городе Измаил планируется заключение нового асфальта, на что выделено почти 24 миллиона гривен. Также будут идти работы по ремонту дорог между тремя селами региона, которые обойдутся почти в 50 миллионов гривен.
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