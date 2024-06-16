В Одессе хотят потратить 17 миллионов на ремонт дорог: детали

Еще 17 миллионов на дороги — в Одессе новый тендер
В Одессе запланирован очередной ремонт дорог. На работы в этот раз готовы потратить более 17 миллионов гривен. Средства возьмут из местного бюджета.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
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Городское управление дорожного хозяйства объявило сразу два тендера на ремонт дорог в Одессе. Работы должны быть выполнены до конца текущего года. Так, согласно договору, планируется восстановить асфальтное покрытие в Хаджибейском районе.
На несколько улиц потратят 6 972 398 гривен. По документам площадь покрытия, подлежащего текущему ремонту, составляет 5 300 м кв.
В Приморском районе на ремонт асфальта планируют потратить 10 939 582. Всего отремонтируют несколько участков на трех улицах.
Известно, что по этому списку площадь покрытия, подлежащего текущему ремонту, составляет 7 800 м кв.
Что планируют сделать
Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:
- устилают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;
- обустроят обочину;
- переложат брусчатку;
- проведут мероприятия по организации дорожного движения и т.д.
Тендеры на ремонт дорог в Одессе
Напомним, в Одесской области активно продолжаются ремонтные работы на дорогах. В частности, коммунальное предприятие "Городские дороги" объявило тендеры по аренде оборудования с оператором для ямочного ремонта дорожного покрытия в Одессе. Общая стоимость услуг оценивается более чем в 20 миллионов гривен. Кроме этого, в городе планируется заключение нового асфальта , на что выделено почти 30 миллионов гривен. Также будут идти работы по ремонту дорог в Хаджибейском районе города, которые обойдутся почти в 21 миллион гривен.
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