В Одессе хотят потратить 17 миллионов на ремонт дорог: детали

Человек засыпает дорожное покрытие. Фото: УНИАН

В Одессе запланирован очередной ремонт дорог. На работы в этот раз готовы потратить более 17 миллионов гривен. Средства возьмут из местного бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Городское управление дорожного хозяйства объявило сразу два тендера на ремонт дорог в Одессе. Работы должны быть выполнены до конца текущего года. Так, согласно договору, планируется восстановить асфальтное покрытие в Хаджибейском районе.

Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

На несколько улиц потратят 6 972 398 гривен. По документам площадь покрытия, подлежащего текущему ремонту, составляет 5 300 м кв.

Список улиц по которому планируют ремонт в Хаджибейском. Фото: скриншот

В Приморском районе на ремонт асфальта планируют потратить 10 939 582. Всего отремонтируют несколько участков на трех улицах.

Данные о тендере на ремонт дорог в Одессе. Фото: скриншот

Известно, что по этому списку площадь покрытия, подлежащего текущему ремонту, составляет 7 800 м кв.

Список улиц по которому планируют ремонт в Приморском районе. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:

устилают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;

обустроят обочину;

переложат брусчатку;

проведут мероприятия по организации дорожного движения и т.д.

Тендеры на ремонт дорог в Одессе

Напомним, в Одесской области активно продолжаются ремонтные работы на дорогах. В частности, коммунальное предприятие "Городские дороги" объявило тендеры по аренде оборудования с оператором для ямочного ремонта дорожного покрытия в Одессе. Общая стоимость услуг оценивается более чем в 20 миллионов гривен. Кроме этого, в городе планируется заключение нового асфальта , на что выделено почти 30 миллионов гривен. Также будут идти работы по ремонту дорог в Хаджибейском районе города, которые обойдутся почти в 21 миллион гривен.