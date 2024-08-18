Одесские военнослужащие жалуются на выплаты горсовета

Мужчина в военной форме прячет деньги в карман. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие, призванные из Одессы еще в 2022 году, выражают свое возмущение из-за решения горсовета. По словам военнослужащих, в городе выплачивают финансовую помощь только ушедшим служить с 2024 года.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

Читайте также:

Военнослужащие возмущены выплатами

По словам одессита, многие военные, которые сейчас защищают страну, не получили никакой материальной помощи, в то время как их собратья из других громад и городских советов получают от 10 до 30 тысяч гривен, независимо от даты призыва. Он говорит, что решение Одесского городского совета предусматривает выплату материальной помощи только ушедшим служить с 2024 года.

"Я ушел с 2022 года, мой собрат ушел с 2015 года. В чем разница между нами? Почему человек, который пошел в 2024 году, может получить эту помощь в Одессе, а я, ушедший в 2022, или мой собрат в 2015, не может? Только потому, что Одесский городской совет принял такое решение", — комментирует ситуацию военнослужащий.

Как получить выплаты военнослужащему в Одессе

Отметим, что для получения единовременного пособия необходимо обратиться с заявлением и предоставить оригиналы и/или копии документов (с предоставлением оригиналов):

паспорт гражданина Украины (ID-карта предоставляется с документом о регистрации места жительства (пребывания);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

информацию из банковского учреждения об открытом карточном счете;

справку или выписку из приказа о причислении в воинскую часть.

Заявление подается на имя Одесского городского головы или директора Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета.

Также заявление может быть подано через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Кроме того, заявление может быть предоставлено в электронном виде с наложением электронной подписи на заявление и приложения к нему с соблюдением требований Закона Украины "Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах".

Если военнослужащий не может обратиться лично, обращается один из членов его семьи (супруга/супруги, родители, совершеннолетние дети) или представитель по доверенности.

Выплата единовременного пособия в размере 20 000 грн на одного человека осуществляется путем перечисления средств на карточные счета получателей помощи, открытые в банковском учреждении.