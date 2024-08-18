На аукцион выставили "Белгород-Днестровский морской торговый порт"

"Белгород-Днестровский морской торговый порт". Фото: Prozorro.Sale

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины в Одесской и Николаевской областях объявило о проведении аукциона по продаже "Белгород-Днестровского морского торгового порта". Аукцион запланирован на 6 сентября.

Об этом Новини.LIVE узнали из веб-портала Prozorro.Sale.

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Стартовая цена объекта составляет 177 972 492 гривен. Согласно условиям аукциона, покупатель обязуется погасить задолженность по заработной плате и перед бюджетом, а также уплатить НДС в размере 20% финальной стоимости объекта. По состоянию на 30 сентября 2023 года общая сумма долга порта составила более 105 млн грн.

Белгород-Днестровский порт: что известно

Основной деятельностью государственного предприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт" есть вспомогательное обслуживание водного транспорта. Порт специализируется на перегрузке лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатков, металлопродукции и зерновых грузов.

Какой имущественный комплекс порта

Имущественный комплекс предприятия занимает территорию площадью 64,4 га в Белгороде-Днестровском и Заливе. В его состав входят девять судов, четыре тепловоза, 18 портальных кранов, 47 транспортных средств и другое оборудование.

Отметим, что Фонд госимущества уже семь раз выставлял на приватизацию единый имущественный комплекс порта, однако ни разу не нашлось желающих его приобрести.