Приватизація порту "Білгород-Дністровський": коли наступний аукціон

Білгород-Дністровський порт. Фото: Віталій Коваль

Морський торговельний порт "Білгород-Дністровський" вкотре готують до приватизації. Процес підготовки вже вже триває, початок аукціону планують оголосити вже цього місяця.

Про це повідомив очільник Фонду Держмайна України Віталій Коваль.

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Приватизація незабаром

Очікується, що приватизація приверне увагу серйозних інвесторів, готових розкрити весь потенціал порту. З правильним управлінням та інвестиціями порт може значно збільшити обсяги перевалки та розширити спектр послуг, ставши бюджетоутворюючим підприємством для міста та області.

"Наша мета — підготувати порт до успішної приватизації, яку плануємо оголосити вже цього місяця. Адже це — ключ до його модернізації, створення нових робочих місць та економічного розвитку всього регіону", — зазначив Віталій Коваль.

Більше про роботу порту

Білгород-Дністровський порт здатний обробляти сотні тисяч тонн різноманітної продукції щорічно. Однак нині підприємство працює лише як "сухий порт" та залишається збитковим — станом на 30.09.2023 року сукупний борг становив 105,5 млн грн.

"Підприємство спеціалізується на перевантаженні широкого спектру матеріалів, включаючи лісові вантажі, мінеральні добрива, залізорудні окатки, металопродукцію та зернові культури. Крім того, потужності порту дозволяють ефективно працювати з пиломатеріалами, різною деревною продукцією, шротом та олією", — написав голова ФДМУ.

Спроби приватизації

Нагадаємо, що аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт", запланований на 3 березня 2023 року, не відбувся через відсутність заявок. Під час повторного аукціону ціна активу зросла до 220 млн грн із початкових 93,7 млн грн, однак переможець не сплатив кошти за придбаний об’єкт.

Оголошення про продаж. Фото: скриншот

Ми також писали, що у березні цього року ФДМУ оголосив черговий аукціон з продажу порту зі стартовою ціною об'єкту 183,9 млн грн. Торги були скасовані через відсутність заявок від учасників.