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Порт в Белгород-Днестровском снова выставлен на продажу — когда аукцион

5 июля 2024 18:11
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Приватизация порта "Белгород-Днестровский": когда следующий аукцион
Белгород-Днестровский порт. Фото: Виталий Коваль
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Морской торговый порт "Белгород-Днестровский" в очередной раз готовится к приватизации. Процесс подготовки уже идет, начало аукциона планируют объявить уже в этом месяце.

Об этом сообщил глава Фонда Госимущества Украины Виталий Коваль.

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Приватизация вскоре

Ожидается, что приватизация привлечет внимание серьезных инвесторов, готовых раскрыть весь потенциал порта. С правильным управлением и инвестициями порт может значительно увеличить объемы перевалки и расширить спектр услуг, став бюджетообразующим предприятием города и области.

"Наша цель — подготовить порт к успешной приватизации, которую планируем объявить уже в этом месяце. Ведь это — ключ к его модернизации, созданию новых рабочих мест и экономическому развитию всего региона" , — отметил Виталий Коваль.

Больше о работе порта

Белгород-Днестровский порт способен обрабатывать сотни тысяч тонн разнообразной продукции ежегодно. Однако сейчас предприятие работает только как "сухой порт" и остается убыточным — по состоянию на 30.09.2023 года совокупный долг составил 105,5 млн грн.

"Предприятие специализируется на перегрузке широкого спектра материалов, включая лесные грузы, минеральные удобрения, железорудные окатки, металлопродукцию и зерновые культуры. Кроме того, мощности порта позволяют эффективно работать с пиломатериалами, разной древесной продукцией, шротом и маслом" , — написал глава ФГИ.

Попытки приватизации

Напомним, что аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт", запланированный на 3 марта 2023 года, не состоялся из-за отсутствия заявок. Во время повторного аукциона цена актива выросла до 220 млн грн с начальных 93,7 млн грн, однако победитель не оплатил средства за приобретенный объект.

Белгород-Днестровский порт снова выставили на продажу
Объявление о продаже. Фото: скриншот

Мы также писали, что в марте этого года ФГИ объявил очередной аукцион по продаже порта со стартовой ценой объекта 183,9 млн грн. Торги были отменены из-за отсутствия заявок от участников.

Одесса аукцион приватизация Фонд госимущества торговля инвестиции порт Одесская область Новости Одессы Белгород-Днестровский Виталий Коваль

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