Порт на Одещині вп’яте виставили на продаж: стартова вартість

"Сухий порт" на Одещині. Фото: ФДМУ

Морський торговельний порт "Білгород-Дністровський" вп'яте чекає на приватизацію. Попри чотири невдалі спроби, вартість об'єкта приватизації не знизилася і становить, як і минулого разу 184 мільйони. Приймання заявок триватиме 20 днів.

Про це повідомляє ФДМУ в Одеській області.

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Порт має три локації:

основні потужності у самому місті Білгород-Дністровський на березі лиману;

портопункт із виходом до моря у Затоці (за відомим мостом);

базу відпочинку також у Затоці.

"Сухий порт" виставлять на продаж. Фото: ФДМУ

Нині підприємство працює лише як "сухий порт". За 9 місяців 2022 року тут перевантажено 272 тис. тонн вантажів (що на 270 тонн більше за попередній рік).

Водночас порт залишається збитковим. Станом на 30.09 борги підприємства становили 104 млн грн, які має погасити покупець.

Порт потребує дуже великих інвестицій для свого повноцінного розвитку: модернізації техніки, будівництва сучасних логістичних потужностей і, звісно, днопоглиблення.

Нагадаємо, Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на продаж найдорожчий лот з часу поновлення аукціонів в рамках малої приватизації. Стартова вартість об'єкта перевищує 190 млн грн.