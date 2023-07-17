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Порт на Одесчине в пятый раз выставили на продажу: стартовая стоимость

17 июля 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Порт на Одесчине в пятый раз выставили на продажу: стартовая стоимость
"Сухой порт" в Одесской области. Фото: ФГИ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Морской торговый порт "Белгород-Днестровский" в пятый раз ждет приватизации. Несмотря на четыре неудачных попытки, стоимость объекта приватизации не снизилась и составляет, как и в прошлый раз, 184 миллиона. Прием заявок продлится 20 дней.

Об этом сообщает ФГИУ в Одесской области.

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Порт имеет три локации:

  • основные мощности в самом городе Белгород-Днестровский на берегу лимана;
  • портопункт с выходом к морю в Заливе (за известным мостом);
  • базу отдыха также в Затоке.
"Сухой порт" выставили на продажу в третий раз. Фото: ФГИ
"Сухой порт" выставят на продажу. Фото: ФГИ

В настоящее время предприятие работает только как "сухой порт". За 9 месяцев 2022 года здесь перегружено 272 тыс. тонн грузов (что на 270 тонн больше предыдущего года).

В то же время порт остается убыточным. По состоянию на 30.09 долги предприятия составили 104 млн грн, которые должен погасить покупатель.

Порт нуждается в больших инвестициях для своего полноценного развития: модернизации техники, строительства современных логистических мощностей и, конечно, дноуглубления.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на продажу самый дорогой лот с момента возобновления аукционов в рамках малой приватизации. Стартовая стоимость объекта превышает 190 млн грн.

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