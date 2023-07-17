Порт на Одесчине в пятый раз выставили на продажу: стартовая стоимость
Морской торговый порт "Белгород-Днестровский" в пятый раз ждет приватизации. Несмотря на четыре неудачных попытки, стоимость объекта приватизации не снизилась и составляет, как и в прошлый раз, 184 миллиона. Прием заявок продлится 20 дней.
Об этом сообщает ФГИУ в Одесской области.
Что известно о Белгороде-Днестровском порте
Порт имеет три локации:
- основные мощности в самом городе Белгород-Днестровский на берегу лимана;
- портопункт с выходом к морю в Заливе (за известным мостом);
- базу отдыха также в Затоке.
В настоящее время предприятие работает только как "сухой порт". За 9 месяцев 2022 года здесь перегружено 272 тыс. тонн грузов (что на 270 тонн больше предыдущего года).
В то же время порт остается убыточным. По состоянию на 30.09 долги предприятия составили 104 млн грн, которые должен погасить покупатель.
Порт нуждается в больших инвестициях для своего полноценного развития: модернизации техники, строительства современных логистических мощностей и, конечно, дноуглубления.
Напомним, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на продажу самый дорогой лот с момента возобновления аукционов в рамках малой приватизации. Стартовая стоимость объекта превышает 190 млн грн.