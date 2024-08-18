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На Одесчине поселились дикие кони из латвийских заповедников

18 августа 2024 12:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Дикие кони возвращаются в дельту Дуная
Дикие кони из латвийских заповедников. Фото: Rewilding Ukraine
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Дикие кони из латвийских заповедников теперь живут и в Одесской области, в дельте Дуная. Там они способствуют поддержанию природных ландшафтов и помогают контролировать экосистему через естественный выпас.

Об этом 17 августа сообщили на своей странице в Facebook организация Rewilding Ukraine.

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Дикие кони в дельте Дуная

По словам экологов, лошади играют важную роль в восстановлении различных растений, поскольку их выпас создает простор для новых видов растительности. Животные создают луга, которые привлекают многих птиц, таких как каравайка бурая, насекомых, земноводных и других животных. Это также дает простор для роста различных растений, включая редкие виды. На заливных лугах нерестится и нагуливается рыба. Эти животные срезают траву близко к земле, и в сочетании с водяными буйволами их влияние на экосистему становится еще больше.

В Одесской области поселились дикие лошади из латвийских заповедников - фото 1
Птица "каравайка бурая" и дикие кони на выпасе. Фото: Rewilding Ukraine

Дикие кони: что известно

Интересно, что дикие кони, подобно их предку, вымершему тарпану, являются крепкими животными, способными пережить суровые зимы и защищаться от хищников. Их присутствие в дельте Дуная является ключевым для восстановления и сохранения этой уникальной природной среды.

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