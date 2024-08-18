Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Черном море россияне держат полсотни ракет типа "Калибр" — подробности arrow

В Черном море россияне держат полсотни ракет типа "Калибр" — подробности

18 августа 2024 13:01
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Угроза с Черного моря: россияне держат в акватории три категории ракетоносителей
Запуск ракеты с корабля. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Черном море продолжает существовать серьезная угроза со стороны российских военных кораблей. Основную опасность представляют носители ракет "Калибр". Этого типа боеприпасов насчитывают более полусотни, которые готовы в любой момент нанести удары по территории Украины.

Об этом 18 августа в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" сообщил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

Читайте также:

Калибры в Черном море

Андрей Рыженко рассказал, что с начала войны Украина уничтожила три корабля, которые могут использовать "Калибры": подлодка "Ростов-на-Дону" и два корвета класса "Каракурт".

"Сейчас большинство носителей ракет "Калибр" продолжает находиться в боевом составе российского флота и базируется в Новороссийске. Кроме того, новые корветы "Каракурт", которые строятся, дислоцируются и в Азовском море", — сообщил военный эксперт.

Согласно его информации, суммарный залп ракет "Калибр" со всех российских кораблей в Черном море может составить до 50 ракет. Если к этому добавить четыре корабля Каспийской флотилии, оснащенные ракетами "Калибр", общее количество может достигать 82 ракет.

В Черном море россияне держат полсотни ракет типа "Калибр" - подробности - фото 1
Подводный носитель крылатых ракет "Калибр". Фото: росСМИ

Десантные корабли в Черном море

Вторая категория угрозы, по мнению Андрея Рыженко, это десантные корабли, которые Россия планировала использовать в конце прошлого года. По его словам, хотя эти планы были объявлены, реальные операционные действия маловероятны из-за угрозы от украинских морских дронов-камикадзе.

"Для россиян это очень большая проблема. Для борьбы с нашими дронами они применяют морскую авиацию и фактически тратят ресурсы, а также находятся в постоянном напряжении. Из-за дроновой опасности россияне минимизируют количество выходов кораблей в открытое Черное море", — добавил эксперт.

В Черном море россияне держат полсотни ракет типа "Калибр" - подробности - фото 2
Капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко. Фото: скриншот с видео

Блокировка судоходства

По словам экс-замначальника штаба ВМС ВСУ, существует и третья категория угрозы — это ракетные корабли и суда охраны водного района, часть которых базируется в Севастополе, а другая часть переведена в Новороссийск. Эти корабли могут быть использованы для блокирования судоходства, но их использование тоже значительно уменьшилось из-за высокого риска атаки украинских морских дронов. Рыженко также подчеркнул, что, несмотря на уменьшение активности российских кораблей, потенциальная угроза оставалась актуальной.

"Ракетная опасность для нас сейчас существует как с кораблей ЧФ РФ, так и с территории оккупированного Крыма. Каждый день россияне запускают ракеты по территории нашего государства, в том числе баллистические "Искандер-М", которым сложно противодействовать. Также с Крыма стартуют дроны Shahed-136 — из мыса Чауда и Балаклавы", — сказал Андрей Рыженко.

Также важные новости дня по теме:

Одесса Черное море Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы калибры ракетный удар угроза кораблей ракетоноситель

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:40 Покровск готовится к обороне — оккупанты в 11 километрах от города

13:35 Несколько улиц в Одессе остались без воды — когда вернут водоснабжение

13:34 В Донецкой области раздались взрывы — из-за вражеской атаки пострадали пожилые женщины

13:30 Метеозависимым следует быть осторожными — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:16 В Киеве ввели ограничения на движение грузовых фур — что ждет дальнобойщиков

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

13:02 В одном из львовских ТРЦ взорвалась колба — полиция рассказала детали инцидента

13:01 В Черном море россияне держат полсотни ракет типа "Калибр" — подробности

13:00 Денежная помощь — какие выплаты могут получить лица с инвалидностью в 2024 году

12:51 Силы обороны нанесли удар по комбинату "Кавказ", который поставлял нефтепродукты войскам России

12:31 Ехал пьяным на электросамокате — в Одессе оштрафовали курьера

13:40 Покровск готовится к обороне — оккупанты в 11 километрах от города

13:35 Несколько улиц в Одессе остались без воды — когда вернут водоснабжение

13:34 В Донецкой области раздались взрывы — из-за вражеской атаки пострадали пожилые женщины

13:30 Метеозависимым следует быть осторожными — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:16 В Киеве ввели ограничения на движение грузовых фур — что ждет дальнобойщиков

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

13:02 В одном из львовских ТРЦ взорвалась колба — полиция рассказала детали инцидента

13:01 В Черном море россияне держат полсотни ракет типа "Калибр" — подробности

13:00 Денежная помощь — какие выплаты могут получить лица с инвалидностью в 2024 году

12:51 Силы обороны нанесли удар по комбинату "Кавказ", который поставлял нефтепродукты войскам России

12:31 Ехал пьяным на электросамокате — в Одессе оштрафовали курьера

Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

Text

00:08 Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

17 августа 2024
Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут