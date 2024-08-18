Угроза с Черного моря: россияне держат в акватории три категории ракетоносителей

Запуск ракеты с корабля. Фото иллюстративное: росСМИ

В Черном море продолжает существовать серьезная угроза со стороны российских военных кораблей. Основную опасность представляют носители ракет "Калибр". Этого типа боеприпасов насчитывают более полусотни, которые готовы в любой момент нанести удары по территории Украины.

Об этом 18 августа в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" сообщил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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Калибры в Черном море

Андрей Рыженко рассказал, что с начала войны Украина уничтожила три корабля, которые могут использовать "Калибры": подлодка "Ростов-на-Дону" и два корвета класса "Каракурт".

"Сейчас большинство носителей ракет "Калибр" продолжает находиться в боевом составе российского флота и базируется в Новороссийске. Кроме того, новые корветы "Каракурт", которые строятся, дислоцируются и в Азовском море", — сообщил военный эксперт.

Согласно его информации, суммарный залп ракет "Калибр" со всех российских кораблей в Черном море может составить до 50 ракет. Если к этому добавить четыре корабля Каспийской флотилии, оснащенные ракетами "Калибр", общее количество может достигать 82 ракет.

Подводный носитель крылатых ракет "Калибр". Фото: росСМИ

Десантные корабли в Черном море

Вторая категория угрозы, по мнению Андрея Рыженко, это десантные корабли, которые Россия планировала использовать в конце прошлого года. По его словам, хотя эти планы были объявлены, реальные операционные действия маловероятны из-за угрозы от украинских морских дронов-камикадзе.

"Для россиян это очень большая проблема. Для борьбы с нашими дронами они применяют морскую авиацию и фактически тратят ресурсы, а также находятся в постоянном напряжении. Из-за дроновой опасности россияне минимизируют количество выходов кораблей в открытое Черное море", — добавил эксперт.

Капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко. Фото: скриншот с видео

Блокировка судоходства

По словам экс-замначальника штаба ВМС ВСУ, существует и третья категория угрозы — это ракетные корабли и суда охраны водного района, часть которых базируется в Севастополе, а другая часть переведена в Новороссийск. Эти корабли могут быть использованы для блокирования судоходства, но их использование тоже значительно уменьшилось из-за высокого риска атаки украинских морских дронов. Рыженко также подчеркнул, что, несмотря на уменьшение активности российских кораблей, потенциальная угроза оставалась актуальной.

"Ракетная опасность для нас сейчас существует как с кораблей ЧФ РФ, так и с территории оккупированного Крыма. Каждый день россияне запускают ракеты по территории нашего государства, в том числе баллистические "Искандер-М", которым сложно противодействовать. Также с Крыма стартуют дроны Shahed-136 — из мыса Чауда и Балаклавы", — сказал Андрей Рыженко.