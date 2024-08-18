Загроза з Чорного моря: росіяни тримають в акваторії три категорії ракетоносіїв

Запуск ракети з корабля. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Чорному морі продовжує існувати серйозна загроза з боку російських військових кораблів. Основну небезпеку становлять носії ракет "Калібр". Цього типу боєприпасів наразі налічують понад пів сотні, які готові у будь-який момент завдати ударів по території України.

Про це 18 серпня в етері національного телемарафону "Ми — Україна" повідомив капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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Калібри у Чорному морі

Андрій Риженко розповів що, з початку війни Україна знищила три кораблі, які можуть використовувати "Калібри": підводний човен "Ростов-на-Дону" та два корвети класу "Каракурт".

"Наразі більшість носіїв ракет "Калібр" продовжує перебувати в бойовому складі російського флоту і базується в Новоросійську. Окрім того, нові корвети "Каракурт", які будуються, дислокуються і в Азовському морі", — повідомив військовий експерт.

Згідно з його інформацією, сумарний залп ракет "Калібр" з усіх російських кораблів у Чорному морі може становити до 50 ракет. Якщо до цього додати чотири кораблі Каспійської флотилії, оснащені ракетами "Калібр", загальна кількість може досягати 82 ракет.

Підводний носій крилатих ракет "Калібр". Фото: росЗМІ

Десантні кораблі у Чорному морі

Друга категорія загрози, на думку Андрія Риженка, це десантні кораблі, які Росія планувала використовувати наприкінці минулого року. За його словами, хоча ці плани були оголошені, реальні операційні дії наразі малоймовірні через загрозу від українських морських дронів-камікадзе.

"Для росіян це дуже велика проблема. Для боротьби з нашими дронами вони застосовують морську авіацію і фактично витрачають ресурси, а також перебувають у постійній напрузі. Через дронову небезпеку росіяни мінімізують кількість виходів кораблів у відкрите Чорне море", — додав експерт.

Капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко. Фото: скриншот з відео

Блокування судноплавства

За словами ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ, існує і третя категорія загрози — це ракетні кораблі й судна охорони водного району, частина яких базується у Севастополі, а інша частина переведена в Новоросійськ. Ці кораблі можуть бути використані для блокування судноплавства, але їх використання теж значно зменшилось через високий ризик атаки українських морських дронів. Риженко також підкреслив, що попри зменшення активності російських кораблів, потенційна загроза залишалася актуальною.

"Ракетна небезпека для нас зараз існує, як з кораблів ЧФ РФ, так і з території окупованого Криму. Кожного дня росіяни запускають ракети по території нашої держави, в тому числі балістичні "Іскандер-М", яким складно протидіяти. Також з Криму стартують дрони Shahed-136 — з мису Чауда та Балаклави", — сказав Андрій Риженко.