В Одесі працює "Хаб Ветеран": безоплатне зубопротезування та лікування для військових

Військовослужбовець у стоматолога. Фото ілюстративне: facebook/sergey.bas.5

З минулого року в Одесі функціонує Комунальна установа "Сервісний офіс "Хаб Ветеран", де українські військові можуть отримати весь спектр соціальних послуг. У закладі тепер також надають безоплатне зубопротезування та зуболікування.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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В пресслужбі наголошують, що цей важливий крок допоможе ветеранам отримати якісне медичне обслуговування та соціальний захист, на який вони заслуговують. За інформацією мерії, послуги можна отримати в межах пакету НСЗУ (Національної служби здоров'я України).

Хто може скористатися послугою безоплатно

Учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці.

Де лікують зуби безоплатно в Одесі

Так, ветерани можуть безоплатно лікувати зуби:

в Стоматологічній клініці №3 у м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 86-а.

Безоплатно для ветеранів здійснюють зубопротезування в Одесі медзаклади:

Одеський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер — 2-й Куліковський провулок, 4;

Стоматологічна клініка №3 вул. Люстдорфська дорога, 86-а;

Одеський національний медичний університет — провулок Валховський, 2;

Басейнова стоматологічна поліклініка МОЗ України — вул. Торгова, 1-б.

Також клініки в області надають послуги з лікування та зубопротезування:

У Чорномоську безоплатне для ветеранів зубопротезування доступне у Стоматологічній поліклініці — вул. Шума Віталія, 9/101 — Н.

В Арцизі — в Арцизькій центральній опорній лікарні на вул. Добровольського, 5.

Які документи потрібні

паспорт громадянина України

облікова картка платника податків

посвідчення (учасника бойових дій / особи з інвалідністю внаслідок війни / посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу)



Для детального ознайомлення з переліком необхідних документів, послуг та медичних закладів, що уклали договори з НСЗУ, ветерани можуть відвідати офіційний сайт Національної служби здоров’я України за наданим посиланням.