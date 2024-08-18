В Одесі працює "Хаб Ветеран": безоплатне зубопротезування та лікування для військових

В Одесі безплатно протезують зуби військовослужбовцям — де отримати послугу
З минулого року в Одесі функціонує Комунальна установа "Сервісний офіс "Хаб Ветеран", де українські військові можуть отримати весь спектр соціальних послуг. У закладі тепер також надають безоплатне зубопротезування та зуболікування.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
В пресслужбі наголошують, що цей важливий крок допоможе ветеранам отримати якісне медичне обслуговування та соціальний захист, на який вони заслуговують. За інформацією мерії, послуги можна отримати в межах пакету НСЗУ (Національної служби здоров'я України).
Хто може скористатися послугою безоплатно
- Учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- військовослужбовці.
Де лікують зуби безоплатно в Одесі
Так, ветерани можуть безоплатно лікувати зуби:
- в Стоматологічній клініці №3 у м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 86-а.
Безоплатно для ветеранів здійснюють зубопротезування в Одесі медзаклади:
- Одеський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер — 2-й Куліковський провулок, 4;
- Стоматологічна клініка №3 вул. Люстдорфська дорога, 86-а;
- Одеський національний медичний університет — провулок Валховський, 2;
- Басейнова стоматологічна поліклініка МОЗ України — вул. Торгова, 1-б.
Також клініки в області надають послуги з лікування та зубопротезування:
- У Чорномоську безоплатне для ветеранів зубопротезування доступне у Стоматологічній поліклініці — вул. Шума Віталія, 9/101 — Н.
- В Арцизі — в Арцизькій центральній опорній лікарні на вул. Добровольського, 5.
Які документи потрібні
- паспорт громадянина України
- облікова картка платника податків
- посвідчення (учасника бойових дій / особи з інвалідністю внаслідок війни / посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу)
Для детального ознайомлення з переліком необхідних документів, послуг та медичних закладів, що уклали договори з НСЗУ, ветерани можуть відвідати офіційний сайт Національної служби здоров’я України за наданим посиланням.
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