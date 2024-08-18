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В Одесі безплатно протезують зуби військовослужбовцям — де отримати послугу

18 серпня 2024 14:03
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі працює "Хаб Ветеран": безоплатне зубопротезування та лікування для військових
Військовослужбовець у стоматолога. Фото ілюстративне: facebook/sergey.bas.5
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

З минулого року в Одесі функціонує Комунальна установа "Сервісний офіс "Хаб Ветеран", де українські військові можуть отримати весь спектр соціальних послуг. У закладі тепер також надають безоплатне зубопротезування та зуболікування.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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В пресслужбі наголошують, що цей важливий крок допоможе ветеранам отримати якісне медичне обслуговування та соціальний захист, на який вони заслуговують. За інформацією мерії, послуги можна отримати в межах пакету НСЗУ (Національної служби здоров'я України). 

Хто може скористатися послугою безоплатно

  • Учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • військовослужбовці.

Де лікують зуби безоплатно в Одесі

Так, ветерани можуть безоплатно лікувати зуби:

  • в Стоматологічній клініці №3 у м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 86-а.

Безоплатно для ветеранів здійснюють зубопротезування в Одесі медзаклади:

  • Одеський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер — 2-й Куліковський провулок, 4;
  • Стоматологічна клініка №3 вул. Люстдорфська дорога, 86-а;
  • Одеський національний медичний університет — провулок Валховський, 2;
  • Басейнова стоматологічна поліклініка МОЗ України — вул. Торгова, 1-б.

Також клініки в області надають послуги з лікування та зубопротезування:

  • У Чорномоську безоплатне для ветеранів зубопротезування доступне у Стоматологічній поліклініці — вул. Шума Віталія, 9/101 — Н.
  • В Арцизі — в Арцизькій центральній опорній лікарні на вул. Добровольського, 5.

Які документи потрібні 

  • паспорт громадянина України
  • облікова картка платника податків
  • посвідчення (учасника бойових дій / особи з інвалідністю внаслідок війни / посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу)
     

Для детального ознайомлення з переліком необхідних документів, послуг та медичних закладів, що уклали договори з НСЗУ, ветерани можуть відвідати офіційний сайт Національної служби здоров’я України за наданим посиланням.

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