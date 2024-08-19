Графіки повернулись: як на Одещині вимикатимуть світло сьогодні

Знову графіки — на Одещині сьогодні вимикатимуть світло
19 серпня 2024 14:19
На Одещині сьогодні вимикатимуть світло за графіками. Ілюстративне фото: ДТЕК
Сьогодні, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 в Одеській області очікуються стабілізаційні відключення електроенергії. Причиною є зростання використання електроприладів через спеку.
Про це у понеділок, 19 серпня, повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.
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Під час відключень графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:
- Світло є. Періоди, коли гарантована наявність світла. Це білий колір на графіку.
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.
Енергетики зазначають, що наразі немає загрози відключення у світло-сірій зоні. Однак одеситів все одно закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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