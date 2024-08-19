Графики вернулись: как в Одесской области будут выключать свет сегодня

Снова графики — в Одесской области сегодня будут выключать свет
19 августа 2024 14:19
В Одесской области сегодня будут выключать свет по графикам. Иллюстративное фото: ДТЭК
Сегодня, 19 августа, с 17:00 до 21:00 в Одесской области ожидаются стабилизационные отключения электроэнергии. Причиной является рост использования электроприборов из-за жары.
Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
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Отключение света в Одесской области 19 августа
Во время отключения график учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:
- Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
- Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Энергетики отмечают, что пока нет угрозы отключения в светло-серой зоне. Однако одесситы все равно призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота вViber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
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