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Снова графики — в Одесской области сегодня будут выключать свет

19 августа 2024 14:19
Верзилова Єлизавета - редактор
Графики вернулись: как в Одесской области будут выключать свет сегодня
В Одесской области сегодня будут выключать свет по графикам. Иллюстративное фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 19 августа, с 17:00 до 21:00 в Одесской области ожидаются стабилизационные отключения электроэнергии. Причиной является рост использования электроприборов из-за жары.

Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

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Сообщение от ДТЭК. Фото: скриншот

Отключение света в Одесской области 19 августа

Во время отключения график учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Отключение света Одесса, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что пока нет угрозы отключения в светло-серой зоне. Однако одесситы все равно призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.

Отключение света Одесса, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

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15:41 Путин впервые открыто заявил о наступлении "кризиса" в войне против Украины

15:31 Погода будет адской — народный синоптик Диденко объяснила, где завтра будет жарче всего

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Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

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