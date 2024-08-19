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Успешная операция ГУР на Кинбурнской косе — впечатляющее видео работы бойцов

19 августа 2024 13:43
Верзилова Єлизавета - редактор
Кинбурнская коса: ГУР провели успешную операцию и назвали потери
Уничтожение позиций врага по Кинбурнской косе. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

Воины группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО Украины приняли участие в операции в Николаевской области. Бойцы сняли огненное поражение и уничтожение враждебных целей, в том числе техники и живой силы оккупантов на Кинбурнской косе.

Эффектное видео уничтожения вражеских объектов было обнародовано в понедельник, 19 августа, на странице ГУР в Telegram.

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Что было уничтожено

Разведчики нанесли точный удар по бронемашинам, минометам и пулеметам врага — всего было уничтожено около 10 единиц военной техники. Кроме этого, прицельные атаки украинские бойцы нанесли и по позициям с живой силой. Всего было поражено и уничтожено:

  • Пулеметные расчеты;
  • минометный расчет;
  • расчет ПТРК;
  • БМ "Тигр";
  • пикап;
  • БТР с личным составом;
  • УАЗ с личным составом;
  • УЗ;
  • антенна;
  • наблюдательные пункты;
  • личные составы в домах.

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