Кинбурнская коса: ГУР провели успешную операцию и назвали потери

Уничтожение позиций врага по Кинбурнской косе. Фото: скриншот

Воины группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО Украины приняли участие в операции в Николаевской области. Бойцы сняли огненное поражение и уничтожение враждебных целей, в том числе техники и живой силы оккупантов на Кинбурнской косе.

Эффектное видео уничтожения вражеских объектов было обнародовано в понедельник, 19 августа, на странице ГУР в Telegram.

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Что было уничтожено

Разведчики нанесли точный удар по бронемашинам, минометам и пулеметам врага — всего было уничтожено около 10 единиц военной техники. Кроме этого, прицельные атаки украинские бойцы нанесли и по позициям с живой силой. Всего было поражено и уничтожено: