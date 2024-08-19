Кинбурнская коса: ГУР провели успешную операцию и назвали потери

Успешная операция ГУР на Кинбурнской косе — впечатляющее видео работы бойцов
19 августа 2024 13:43
Уничтожение позиций врага по Кинбурнской косе. Фото: скриншот
Воины группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО Украины приняли участие в операции в Николаевской области. Бойцы сняли огненное поражение и уничтожение враждебных целей, в том числе техники и живой силы оккупантов на Кинбурнской косе.
Эффектное видео уничтожения вражеских объектов было обнародовано в понедельник, 19 августа, на странице ГУР в Telegram.
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Что было уничтожено
Разведчики нанесли точный удар по бронемашинам, минометам и пулеметам врага — всего было уничтожено около 10 единиц военной техники. Кроме этого, прицельные атаки украинские бойцы нанесли и по позициям с живой силой. Всего было поражено и уничтожено:
- Пулеметные расчеты;
- минометный расчет;
- расчет ПТРК;
- БМ "Тигр";
- пикап;
- БТР с личным составом;
- УАЗ с личным составом;
- УЗ;
- антенна;
- наблюдательные пункты;
- личные составы в домах.
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