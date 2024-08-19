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Надо набрать воды — один из бюветов в Одессе не будет работать

19 августа 2024 13:14
Верзилова Єлизавета - редактор
Работа бювета в Одессе прекращена: детали горсовета
Люди набрали воду в бювете Одессы. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня и завтра, 19 и 20 августа, бюветный комплекс по ул. Дальницкой, 25 в Одессе не будет работать. Там будут проводиться регламентные работы.

Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Возобновление работы бювета планируется уже со среды, 21 августа. К тому времени коммунальщики будут проводить ремонтные работы скважинного насоса. А уже со среды одесситы снова смогут пользоваться комплексом только после завершения необходимых мер.

Бювет в Одессе не работает
Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 17 бюветов . Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • ​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

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