Работа бювета в Одессе прекращена: детали горсовета

Люди набрали воду в бювете Одессы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня и завтра, 19 и 20 августа, бюветный комплекс по ул. Дальницкой, 25 в Одессе не будет работать. Там будут проводиться регламентные работы.

Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Возобновление работы бювета планируется уже со среды, 21 августа. К тому времени коммунальщики будут проводить ремонтные работы скважинного насоса. А уже со среды одесситы снова смогут пользоваться комплексом только после завершения необходимых мер.

Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 17 бюветов . Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старозарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.