Работа бювета в Одессе прекращена: детали горсовета

Надо набрать воды — один из бюветов в Одессе не будет работать
Сегодня и завтра, 19 и 20 августа, бюветный комплекс по ул. Дальницкой, 25 в Одессе не будет работать. Там будут проводиться регламентные работы.
Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Когда возобновит работу
Возобновление работы бювета планируется уже со среды, 21 августа. К тому времени коммунальщики будут проводить ремонтные работы скважинного насоса. А уже со среды одесситы снова смогут пользоваться комплексом только после завершения необходимых мер.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 17 бюветов . Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
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