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Отключение воды в Одессе — где сегодня не будет водоснабжения

19 августа 2024 11:22
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение воды в Одессе сегодня: адреса
Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе сегодня, 19 августа, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение должны возобновить до 15:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • 4-я Заводская, 4 —10;
  • 3-я Заводская, 4 — 10;
  • 5-я Заводская, 18, 20а, 220 — 235/1;
  • Николаевская дорога, 245 — 299 нечетные;
  • 1-я Сортировочная  — все дома.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook . Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

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