Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Николаевские правоохранители шпионили для РФ — СБУ разоблачила предателей arrow

Николаевские правоохранители шпионили для РФ — СБУ разоблачила предателей

19 августа 2024 10:51
Верзилова Єлизавета - редактор
Сотрудничество с ФСБ: в Николаеве разоблачили предателей
В Николаеве разоблачили организаторов агентурной сети ФСБ. Фото: СБУ
Верзилова Єлизавета - редактор

В Николаеве Служба безопасности Украины "отловила" очередных любителей "русского мира" среди местных правоохранителей. На этот раз удалось обезвредить целую агентурную сеть, которая "сливала" оккупантам данные и корректировала удары, за что теперь им грозит заключение.

Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в пресс-службе СБ Украины.

Читайте также:
СБУ разоблачила агентов РФ
Часть сообщения СБУ. Фото: скриншот

Детали деятельности

Координировали сеть, действовавшую в Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, сразу две российские спецслужбы: печально известное ФСБ и военная разведка. В самом Николаеве задержали двух ключевых игроков: местного правоохранителя, который с 2015 года был на связи с российским куратором, и его отца, бывшего милиционера. Правоохранители из Николаева шпионили за нашими военными и стратегическими объектами, выполняя заказы из Москвы. Под видом обычной "дружеской" беседы на работе они узнавали важные данные от коллег, которые успешно "сливали" россиянам.

В Николаеве накрыли агентуру ФСБ
Экс-милиционер задержан за антиукраинскую деятельность. Фото: СБУ
Эксправохранитель Николаева сливал данные россиянами
Агенты сливали данные ФСБ. Фото: СБУ

В результате их деятельности кафиры даже смогли повторно обстрелять один из энергообъектов на Прикарпатье, пользуясь предоставленными координатами. И это лишь часть того, что они успели натворить.

Рубли и документы РФ у агентов в Николаеве
Что изъяли у фигурантов. Фото: СБУ

Задержание и подозрение

Контрразведка СБУ задокументировала их преступления и задержала участников сети, причем одного из них буквально на попытке побега в Крым. Во время обысков у них изъяли не только технику и документы, но и российскую символику и рубли, очевидно, хранили как сувениры.

Флаги России и СССР у агентов
Запретная символика. Фото: СБУ

Фигурантам уже сообщили о подозрении в государственной измене, что в условиях военного положения может означать для них пожизненное заключение с конфискацией имущества. СБУ продолжает работать над тем, чтобы все участники этой сети, в том числе и те, кто до сих пор скрывается за границей, понесли ответственность за свои преступления.

Также важные новости дня по теме:

СБУ Одесса война Николаев пророссийская группировка ФСБ оккупанты Новости Одессы перехват СБУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:07 Украинцы могут получить денежную помощь на аренду жилья — условия программы

10:51 Николаевские правоохранители шпионили для РФ — СБУ разоблачила предателей

10:49 В Киеве задержан парень за сбыт наркотических веществ — детали дела

10:47 Сколько бюджет получил от продажи госимущества в июле — данные ФГИУ

10:24 Макс Барских даст концерт в Osocor Residence

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

10:23 Российские песни сейчас только на пользу — в Одессе разгорелся языковой скандал

10:20 Кудрицкий ответил, как долго в Украине будут длиться графики отключения света

10:13 Ночью Россия атаковала дронами Киевскую область — в ОВА рассказали о последствиях

10:05 Зимой света может не быть минимум 6 часов в сутки — прогноз

09:54 Россияне отрезаны от поставок — уничтожен третий мост через Сейм в Курской области

11:07 Украинцы могут получить денежную помощь на аренду жилья — условия программы

10:51 Николаевские правоохранители шпионили для РФ — СБУ разоблачила предателей

10:49 В Киеве задержан парень за сбыт наркотических веществ — детали дела

10:47 Сколько бюджет получил от продажи госимущества в июле — данные ФГИУ

10:24 Макс Барских даст концерт в Osocor Residence

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

10:23 Российские песни сейчас только на пользу — в Одессе разгорелся языковой скандал

10:20 Кудрицкий ответил, как долго в Украине будут длиться графики отключения света

10:13 Ночью Россия атаковала дронами Киевскую область — в ОВА рассказали о последствиях

10:05 Зимой света может не быть минимум 6 часов в сутки — прогноз

09:54 Россияне отрезаны от поставок — уничтожен третий мост через Сейм в Курской области

Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

Text

08:00 Продвижение в Курской области и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

18 августа 2024
Text

00:08 Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

17 августа 2024
Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут