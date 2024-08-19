Сотрудничество с ФСБ: в Николаеве разоблачили предателей

В Николаеве разоблачили организаторов агентурной сети ФСБ. Фото: СБУ

В Николаеве Служба безопасности Украины "отловила" очередных любителей "русского мира" среди местных правоохранителей. На этот раз удалось обезвредить целую агентурную сеть, которая "сливала" оккупантам данные и корректировала удары, за что теперь им грозит заключение.

Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в пресс-службе СБ Украины.

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Часть сообщения СБУ. Фото: скриншот

Детали деятельности

Координировали сеть, действовавшую в Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, сразу две российские спецслужбы: печально известное ФСБ и военная разведка. В самом Николаеве задержали двух ключевых игроков: местного правоохранителя, который с 2015 года был на связи с российским куратором, и его отца, бывшего милиционера. Правоохранители из Николаева шпионили за нашими военными и стратегическими объектами, выполняя заказы из Москвы. Под видом обычной "дружеской" беседы на работе они узнавали важные данные от коллег, которые успешно "сливали" россиянам.

Экс-милиционер задержан за антиукраинскую деятельность. Фото: СБУ

Агенты сливали данные ФСБ. Фото: СБУ

В результате их деятельности кафиры даже смогли повторно обстрелять один из энергообъектов на Прикарпатье, пользуясь предоставленными координатами. И это лишь часть того, что они успели натворить.

Что изъяли у фигурантов. Фото: СБУ

Задержание и подозрение

Контрразведка СБУ задокументировала их преступления и задержала участников сети, причем одного из них буквально на попытке побега в Крым. Во время обысков у них изъяли не только технику и документы, но и российскую символику и рубли, очевидно, хранили как сувениры.

Запретная символика. Фото: СБУ

Фигурантам уже сообщили о подозрении в государственной измене, что в условиях военного положения может означать для них пожизненное заключение с конфискацией имущества. СБУ продолжает работать над тем, чтобы все участники этой сети, в том числе и те, кто до сих пор скрывается за границей, понесли ответственность за свои преступления.