Співпраця з ФСБ: у Миколаєві викрили зрадників

У Миколаєві викрили організаторів агентурної мережі ФСБ. Фото: СБУ

У Миколаєві Служба безпеки України "відловила" чергових любителів "руського міра" серед місцевих правоохоронців. Цього разу вдалося знешкодити цілу агентурну мережу, яка "зливала" окупантам дані та коригувала удари, за що тепер їм загрожує ув'язнення.

Про це у понеділок, 19 серпня, повідомили у пресслужбі СБ України.

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Частина допису СБУ. Фото: скриншот

Деталі діяльності

Координували мережу, що діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, одразу дві російські спецслужби: сумнозвісне ФСБ та воєнна розвідка. У самому Миколаєві затримали двох ключових гравців: місцевого правоохоронця, який з 2015 року був на зв'язку з російським куратором, і його батька, колишнього міліціонера. Правоохоронці з Миколаєва шпигували за нашими військовими та стратегічними об'єктами, виконуючи замовлення з Москви. Під виглядом звичайної "дружньої" бесіди на роботі вони дізнавались важливі дані від колег, які успішно "зливали" росіянам.

Експравоохоронець затриманий за антиукраїнську діяльність. Фото: СБУ

Агенти зливали дані ФСБ. Фото: СБУ

В результаті їхньої діяльності окупанти навіть змогли повторно обстріляти один з енергооб’єктів на Прикарпатті, користуючись наданими координатами. І це лише частина того, що вони встигли накоїти.

Що вилучии у фігурантів. Фото: СБУ

Затримання та підозра

Контррозвідка СБУ задокументувала їхні злочини і затримала учасників мережі, причому одного з них буквально на спробі втечі до Криму. Під час обшуків у них вилучили не лише техніку та документи, але й російську символіку та рублі — очевидно, зберігали як сувеніри.

Заборонена символіка. Фото: СБУ

Фігурантам вже повідомили про підозру у державній зраді, що в умовах воєнного стану може означати для них довічне ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ продовжує працювати над тим, щоб усі учасники цієї мережі, зокрема й ті, хто досі ховається за кордоном, понесли відповідальність за свої злочини.