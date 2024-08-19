Пісні Цоя в центрі Одеси: деталі мовного скандалу

Музикант, учасник мовного конфлікту. Фото: скриншот

В Одесі розгорівся мовний скандал через виступ вуличного музиканта на Дерибасівській. Хлопець виконував пісні російською мовою, зокрема композиції Віктора Цоя, що викликало обурення у одеситки — вона зняла інцидент на відео.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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Деталі скандалу

Місцева блогерка Юлія гуляла ввечері Дерибасівською та почула, як вуличний музикант виконував пісні Віктора Цоя. Дівчина різко відреагувала на такий вибір пісень та спитала на відео у музиканта його думки та позиції. Хлопець, своєю чергою, спробував заборонити зйомку.

"Я не дозволяю зйомку. Я не згоден на зйомку, тому що ви дивіться камеру. Приберіть камеру, будь ласка. Це українські виконавці російською мовою. Валентин Стрикало, Бумбокс. Супер. Віктор Цой взагалі-то радянський громадянин ще", — відповів вуличний музикант.

Дівчина на сторіз у соцмережі зазначила, що серед основних тез хлопця було й те, що російськомовні пісні показують людям те, що в Одесі не принижують людей, які спілкуються мовою агресора та це навіть йде на користь суспільству.

"Думаю, може, яка я щаслива людина, зараз заїду на Дерибасівську, візьму там собі поїсти і поїду спокійно додому. Зайшла на Дерибасівську, навіщо я це зробила... Добре, що я тут живу і я розумію, що, блін, тут є нормальні люди, але якби я приїхала так в Одесу вперше, це було б в останнє, чесно", — заявила дівчина на відео.