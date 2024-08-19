Пісні Цоя в центрі Одеси: деталі мовного скандалу

Російські пісні зараз лише на користь — в Одесі розгорівся мовний скандал
В Одесі розгорівся мовний скандал через виступ вуличного музиканта на Дерибасівській. Хлопець виконував пісні російською мовою, зокрема композиції Віктора Цоя, що викликало обурення у одеситки — вона зняла інцидент на відео.
Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.
Деталі скандалу
Місцева блогерка Юлія гуляла ввечері Дерибасівською та почула, як вуличний музикант виконував пісні Віктора Цоя. Дівчина різко відреагувала на такий вибір пісень та спитала на відео у музиканта його думки та позиції. Хлопець, своєю чергою, спробував заборонити зйомку.
"Я не дозволяю зйомку. Я не згоден на зйомку, тому що ви дивіться камеру. Приберіть камеру, будь ласка. Це українські виконавці російською мовою. Валентин Стрикало, Бумбокс. Супер. Віктор Цой взагалі-то радянський громадянин ще", — відповів вуличний музикант.
Дівчина на сторіз у соцмережі зазначила, що серед основних тез хлопця було й те, що російськомовні пісні показують людям те, що в Одесі не принижують людей, які спілкуються мовою агресора та це навіть йде на користь суспільству.
"Думаю, може, яка я щаслива людина, зараз заїду на Дерибасівську, візьму там собі поїсти і поїду спокійно додому. Зайшла на Дерибасівську, навіщо я це зробила... Добре, що я тут живу і я розумію, що, блін, тут є нормальні люди, але якби я приїхала так в Одесу вперше, це було б в останнє, чесно", — заявила дівчина на відео.
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