Відключення світла в Одесі у понеділок, 19 серпня: адреси

Енергетики працюють на об'єкті. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 19 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики уже працюють на мережах, повернути світло в домівки містян обіцяють до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у понеділок, 19 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Ринкова, 7;

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37-а лінія на житловому масиві, 34 ;

Луцька, 1 — 107, 113 — 135;

36-а лінія на житловому масиві /с. Шевченко/, 25/2, 55, 56, 59а, 29/3, 30/1;

37-а лінія на житловому масиві /с. Шевченко/, 29/3, 30/1, 39а, 43;

53-я лінія на житловому масиві /с. Шевченко/, 3 — 29;

Вишнева, 1 — 43а;

провулок Вишневий, 2 — 14 (парні);

4-а лінія на житловому масиві, 50;

8-а лінія на житловому масиві, 25 — 35;

9-а лінія на житловому масиві, 25 — 37;

Бахмутська (Курська), 1 — 95;

36-а лінія на житловому масиві, 13 — 59;

37-а лінія на житловому масиві, 1 — 39;

45-а лінія на житловому масиві, 1 — 36;

46-а лінія на житловому масиві, 1 — 35;

47-а лінія на житловому масиві, 1 — 26, 31;

51-а лінія на житловому масиві, 1 — 27;

53-а лінія на житловому масиві, 2;

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52-а лінія на житловому масиві /с. Шевченко/, 1 — 30;

Дем’янова, 1 — 13а;

Яблучна, 1 — 4;

36-а лінія на житловому масиві, 1 — 14;

43-а лінія на житловому масиві, 2 — 34;

44-а лінія на житловому масиві, 1 — 51;

Ракетна, 1 — 18;

48-а лінія на житловому масиві, 1 — 28;

49-а лінія на житловому масиві, 1 — 27;

50-а лінія на житловому масиві, 1 — 28;

5-а лінія на житловому масиві, 26 — 34;

6-а лінія на житловому масиві, 25 — 36;

7-а лінія на житловому масиві, 25 — 36а;

Жоліо Кюрі, 1 — 26;

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Штильова, 87б;

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Похила, 59;

Центральна, 2 — 38;

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Капітана Кузнєцова, 71а — 90.

В роботі до 20:00

Центральний РЕМ:

Василя Стуса, 15 — 20;

Литовська, 15 — 45;

Онезька, 36 — 54;

Урицького, 9 — 18а;

провулок Картамишевський, 2, 9;

Комітетська, 14а, 14б, 14в;

Роботи до 17:00

Південний РЕМ:

провулок Загородній, 9;

провулок Кошового, 5/В;

Симоненка, 1, 11а, 62;

проспект Свободи, 52, 32/а/1;

В роботі до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: