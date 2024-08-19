Відключення світла в Одесі у понеділок, 19 серпня: адреси

В Одесі сьогодні діють відключення — хто буде без світла до вечора
19 серпня 2024 09:49
Енергетики працюють на об'єкті. Ілюстративне фото: ДТЕК
Сьогодні, 19 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики уже працюють на мережах, повернути світло в домівки містян обіцяють до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це у понеділок, 19 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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- Жевахова гора, 22, 30, 81;
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- 4-а Пересипська, 1 — 28;
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- 9-а Пересипська, 3 — 14а;
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- 37-а лінія на житловому масиві /с. Шевченко/, 29/3, 30/1, 39а, 43;
- 53-я лінія на житловому масиві /с. Шевченко/, 3 — 29;
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- Бахмутська (Курська), 1 — 95;
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- 37-а лінія на житловому масиві, 1 — 39;
- 45-а лінія на житловому масиві, 1 — 36;
- 46-а лінія на житловому масиві, 1 — 35;
- 47-а лінія на житловому масиві, 1 — 26, 31;
- 51-а лінія на житловому масиві, 1 — 27;
- 53-а лінія на житловому масиві, 2;
- Адама Міцкевича, 1 — 35;
- 52-а лінія на житловому масиві /с. Шевченко/, 1 — 30;
- Дем’янова, 1 — 13а;
- Яблучна, 1 — 4;
- 36-а лінія на житловому масиві, 1 — 14;
- 43-а лінія на житловому масиві, 2 — 34;
- 44-а лінія на житловому масиві, 1 — 51;
- Ракетна, 1 — 18;
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- 50-а лінія на житловому масиві, 1 — 28;
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- 6-а лінія на житловому масиві, 25 — 36;
- 7-а лінія на житловому масиві, 25 — 36а;
- Жоліо Кюрі, 1 — 26;
- 40-а лінія на житловому масиві, 1, 3;
- Штильова, 87б;
- Рельєфна, 21, 23, 25 — 35;
- Роздольна, 1а — 74;
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- Похила, 59;
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- 38-а лінія на житловому масиві, 12;
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- Перемоги, 47 — 87;
- 39-а лінія на житловому масиві /с. Шевченко/, 4а/1;
- 10-а лінія на житловому масиві, 19 — 24;
- Капітана Кузнєцова, 71а — 90.
В роботі до 20:00
Центральний РЕМ:
- Василя Стуса, 15 — 20;
- Литовська, 15 — 45;
- Онезька, 36 — 54;
- Урицького, 9 — 18а;
- провулок Картамишевський, 2, 9;
- Комітетська, 14а, 14б, 14в;
Роботи до 17:00
Південний РЕМ:
- провулок Загородній, 9;
- провулок Кошового, 5/В;
- Симоненка, 1, 11а, 62;
- проспект Свободи, 52, 32/а/1;
В роботі до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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