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В Одесі сьогодні діють відключення — хто буде без світла до вечора

19 серпня 2024 09:49
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла в Одесі у понеділок, 19 серпня: адреси
Енергетики працюють на об'єкті. Ілюстративне фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 19 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики  уже працюють на мережах, повернути світло в домівки містян обіцяють до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у понеділок, 19 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

  • Чорноморського Козацтва, 2 — 6, 9, 11, 13, 14, 17;  
  • Церковна, 3 — усі будинки.  
    В роботі до 17:00
  • 9-а Пересипська, 7-А ;  
  • Балтська дорога, 28;  
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого Березня), 42 — 103;  
  • провулок Савранський (провулок Більшовицький), 3 — 10;  
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;  
  • Ринкова, 7;  
  • провулок 8-й Балтський, 1 — 11;  
  • 2-а Пересипська, 3 — 34;  
  • 3-я Пересипська, 19 — 27;  
  • 7-а Пересипська, 8 — 50;  
  • 39-а лінія на житловому масиві, 1 — 16;  
  • Каришковського, 2 — 60;  
  • провулок 1-й Чорноморський, 5 — 44а;  
  • провулок 2-й Балтський, 1 — 32;  
  • провулок 3-й Балтський, 1 — 39;  
  • провулок 4-й Балтський, 2 — 14;  
  • провулок 5-й Балтський, 7 — 25;  
  • провулок 7-й Балтський, 1 — 14;  
  • провулок 8-й Балтський, 5;  
  • 4-а Пересипська, 1 — 28;  
  • 5-а Пересипська, 2 — 35;  
  • 9-а Пересипська, 3 — 14а;  
  • провулок 6-й Балтський, 1 — 47;  
  • провулок 8-й Чорноморський, 23, 38а ;  
  • Жевахова, 3/а — 61а;  
  • Локомотивна, 1 — 27;  
  • провулок 10-й Чорноморський, 1 — 20;  
  • провулок 13-й Чорноморський, 1 — 44;  
  • провулок 7-й Чорноморський, 6а;  
  • провулок 8-й Чорноморський, 1 — 54;  
  • провулок 3-й Чорноморський, 20;  
  • провулок 4-й Чорноморський, 1 — 43;  
  • провулок 5-й Чорноморський, 1 — 19/10;  
  • провулок 1-й Балтський, 1 — 11;  
  • провулок 1-й Чорноморський, 21-Б.  
    В роботі до 19:00
  • Дніпровська, 1 — 40;  
  • Донецька, 1 — 4;  
  • Керченська, 8 — 34;  
  • Лесі Українки, 1 — 28, 86а;  
  • Котлєєвська (Ломоносова), 13 — 18;  
  • Маріупольська (Ростовська), 1 — 19а;  
  • проспект Добровольського, 1а — 59;  
  • 38-а лінія на житловому масиві, 1 — 16а;  
  • 41-а лінія на житловому масиві, 1 — 26;  
  • 42-а лінія на житловому масиві, 1 — 16;  
  • 43-а лінія на житловому масиві, 1, 3, 7, 11, 11а, 13, 17, 36;  
  • 54-а лінія на житловому масиві, 1 — 7, 15;  
  • 55-а лінія на житловому масиві, 1 — 7;  
  • Пісочна, 1 — 172;  
  • Соляна, 1 — 85;  
  • провулок Пісочний, 1 — 4;  
  • 37-а лінія на житловому масиві, 34 ;  
  • Луцька, 1 — 107, 113 — 135;  
  • 36-а лінія на житловому масиві /с. Шевченко/, 25/2, 55, 56, 59а, 29/3, 30/1;  
  • 37-а лінія на житловому масиві /с. Шевченко/, 29/3, 30/1, 39а, 43;  
  • 53-я лінія на житловому масиві /с. Шевченко/, 3 — 29;  
  • Вишнева, 1 — 43а;  
  • провулок Вишневий, 2 — 14 (парні);  
  • 4-а лінія на житловому масиві, 50;
  • 8-а лінія на житловому масиві, 25 — 35;  
  • 9-а лінія на житловому масиві, 25 — 37;  
  • Бахмутська (Курська), 1 — 95;  
  • 36-а лінія на житловому масиві, 13 — 59;  
  • 37-а лінія на житловому масиві, 1 — 39;  
  • 45-а лінія на житловому масиві, 1 — 36;  
  • 46-а лінія на житловому масиві, 1 — 35;  
  • 47-а лінія на житловому масиві, 1 — 26, 31;
  • 51-а лінія на житловому масиві, 1 — 27;  
  • 53-а лінія на житловому масиві, 2;
  • Адама Міцкевича, 1 — 35;  
  • 52-а лінія на житловому масиві /с. Шевченко/, 1 — 30;  
  • Дем’янова, 1 — 13а;  
  • Яблучна, 1 — 4;
  • 36-а лінія на житловому масиві, 1 — 14;  
  • 43-а лінія на житловому масиві, 2 — 34;  
  • 44-а лінія на житловому масиві, 1 — 51;  
  • Ракетна, 1 — 18;  
  • 48-а лінія на житловому масиві, 1 — 28;  
  • 49-а лінія на житловому масиві, 1 — 27;  
  • 50-а лінія на житловому масиві, 1 — 28;  
  • 5-а лінія на житловому масиві, 26 — 34;
  • 6-а лінія на житловому масиві, 25 — 36;
  • 7-а лінія на житловому масиві, 25 — 36а;
  • Жоліо Кюрі, 1 — 26;  
  • 40-а лінія на житловому масиві, 1, 3;
  • Штильова, 87б;
  • Рельєфна, 21, 23, 25 — 35;  
  • Роздольна, 1а — 74;  
  • Серогодського, 1 — 73;  
  • Похила, 59;
  • Центральна, 2 — 38;  
  • 38-а лінія на житловому масиві, 12; 
  • 4-а лінія на житловому масиві, 29, 31, 31/1, 33, 50, 50/1, 50/3;  
  • Івана Луценка, 2 — 57;  
  • Мелітопольська, 1 — 58а;  
  • Шептицького, 4 — 93;  
  • Перемоги, 47 — 87;  
  • 39-а лінія на житловому масиві /с. Шевченко/, 4а/1;  
  • 10-а лінія на житловому масиві, 19 — 24;  
  • Капітана Кузнєцова, 71а — 90.  
    В роботі до 20:00

Центральний РЕМ:

  • Василя Стуса, 15 — 20;  
  • Литовська, 15 — 45;  
  • Онезька, 36 — 54;  
  • Урицького, 9 — 18а;  
  • провулок Картамишевський, 2, 9;  
  • Комітетська, 14а, 14б, 14в;
    Роботи до 17:00

Південний РЕМ:

  • провулок Загородній, 9;  
  • провулок Кошового, 5/В;  
  • Симоненка, 1, 11а, 62;
  • проспект Свободи, 52, 32/а/1;
    В роботі до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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