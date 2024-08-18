Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Графіки світла повертаються на Одещину — коли вимикатимуть електропостачання завтра arrow

Графіки світла повертаються на Одещину — коли вимикатимуть електропостачання завтра

18 серпня 2024 22:52
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла на Одещині 19 серпня: відомі графіки
Працівники ДТЕК оглядають енергообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одеській області у понеділок, 19 серпня, погодинні відключення електроенергії будуть застосовуватися з 17:00 до 21:00, у цей час без світла буде одна черга. Причина — зростання споживання через спеку. Абоненти мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подачі світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

Читайте також:

 "19 серпня з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години — без обмежень. Причина застосування заходів обмеження — зростання споживання через спеку, — йдеться у повідомленні компанії.

Графіки світла повертаються на Одещину — коли вимикатимуть електропостачання завтра - фото 1
Допис Укренерго щодо ситуації зі світлом. Фото: скриншот

Відключення світла на Одещині

Під час відключень графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантована наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що наразі немає загрози відключення у світло-сірій зоні. Однак одеситів все одно закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію. Зазначимо, що енергетики закликають користуватися технікою з 11:00 до 15:00.

Відключення світла Одеса, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

 

 

 

Також важливі новини дня по темі:

 

 

 

 

Одеса електроенергія Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:53 Зеленський у вечірньому зверненні назвав мету операції ЗСУ у Курській області

22:52 Графіки світла повертаються на Одещину — коли вимикатимуть електропостачання завтра

22:45 Ціни на пальне — якою буде вартість бензину завтра

22:33 Чоловік не з'явився до ТЦК на виряджання до військової частини через похмілля — суд виніс вирок

21:37 На Львівщині під час буревію дерево впало на електричку — багато поранених

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

21:28 Довбик вийде у стартовому складі на дебютний матч за Рому

21:13 В Одесі кур'єр напився пива і поїхав на самокаті розвозити замовлення — що вирішив суд

21:02 "Азов" показав новітній наземний дрон — які характеристики та де застосують

20:48 Шахтар у непростому матчі вирвав мінімальну перемогу у Лівого Берега — відео

20:03 Аномальна спека повертається — синоптики лякають пекельним прогнозом на завтра

22:53 Зеленський у вечірньому зверненні назвав мету операції ЗСУ у Курській області

22:52 Графіки світла повертаються на Одещину — коли вимикатимуть електропостачання завтра

22:45 Ціни на пальне — якою буде вартість бензину завтра

22:33 Чоловік не з'явився до ТЦК на виряджання до військової частини через похмілля — суд виніс вирок

21:37 На Львівщині під час буревію дерево впало на електричку — багато поранених

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

21:28 Довбик вийде у стартовому складі на дебютний матч за Рому

21:13 В Одесі кур'єр напився пива і поїхав на самокаті розвозити замовлення — що вирішив суд

21:02 "Азов" показав новітній наземний дрон — які характеристики та де застосують

20:48 Шахтар у непростому матчі вирвав мінімальну перемогу у Лівого Берега — відео

20:03 Аномальна спека повертається — синоптики лякають пекельним прогнозом на завтра

Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

Text

00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

17 серпня 2024
Text

16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин