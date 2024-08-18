Отключение света в Одесской области 19 августа: известные графики

Работники ДТЭК осматривают энергооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одесской области в понедельник, 19 августа, почасовые отключения электроэнергии будут применяться с 17.00 до 21.00, в это время без света будет одна очередь. Причина — рост потребления из-за жары. Абоненты должны быть разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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"19 августа с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы — без ограничений. Причина применения мер ограничения — рост потребления из-за жары", — говорится в сообщении компании.

Сообщение Укрэнерго о ситуации со светом. Фото: скриншот

Отключение света в Одесской области

Во время отключения график учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что пока нет угрозы отключения в светло-серой зоне. Однако одесситы все равно призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию. Отметим, что энергетики призывают пользоваться техникой с 11:00 до 15:00.

График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК