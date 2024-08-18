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На Одесчине отремонтируют укрытие за семь миллионов — объявлен очередной тендер

18 августа 2024 18:23
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одесской области объявили очередной тендер на ремонт укрытия: сколько потратят
Указатель укрытия в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области продолжают объявлять закупки на ремонт сооружений гражданской защиты. Так, в селе Ясеново, которое относится к Зеленогорскому поселковому совету, планируют сделать капитальный ремонт укрытия. Предварительно работы оценили более чем в 7 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление аукциона. Фото: скриншот

Детали тендера

По информации открытого аукциона, заказчиком ремонта укрытия по ул. Героев Украины, 153 стал Отдел образования, культуры, молодежи и спорта Зеленогорского поселкового совета. На работы планируется потратить 7 130 210 гривен. Средства возьмут из местного бюджета.

Предложения можно подавать до 26 августа, а 27-го ожидается проведение аукциона в формате открытых торгов с особенностями. Подрядчик, который будет избран, должен произвести капремонт укрытия до 31 декабря текущего года.

Какие работы запланированы

Согласно тендерной документации, основные работы, которые должен выполнить подрядчик, это:

  • устройство перегородок;
  • кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича;
  • штукатурка и покраска поверхностей стен;
  • устройство покрытий;
  • замена дверей;
  • ремонт фасадов;
  • устройство сантехники;
  • установка конвекторов и вентиляторов.

Больше о школе

Известно, что эту школу построили в 1912 году, а в 1977 году реорганизовали в двухэтажное здание. В 2022 году Ясеновский учебно-воспитательный комплекс "Учреждение общего среднего образования I-III ступеней — заведение дошкольного образования" реорганизуется в Ясеновский лицей Зеленогорского поселкового совета. По данным школы, там учится 244 ученика.

В Одесской области отремонтируют укрытие за 7 миллионов — объявлен очередной тендер - фото 2
Ясеновский лицей Зеленогорского поссовета. Фото: yasen.licey

Отметим, что на сайте лицея размещена информация о текущем состоянии укрытия. Объект расположен в подвальном помещении с общей площадью 123,5 кв. Общее техническое состояние объекта ограничено работоспособно, а санитарное состояние — удовлетворительное. Укрытие оснащено бутилированной водой, емкостями для технической воды и нечистот, а также двумя биотуалетами. Отопление осуществляется через теплосеть, проходящую через подвал, а система электроснабжения находится в удовлетворительном состоянии. Есть аварийное освещение для безопасности при отключении основного источника питания. Укрытие оборудовано противопожарным щитом.

В Одесской области отремонтируют укрытие за 7 миллионов — объявлен очередной тендер - фото 3
Информация об укрытии Ясеновского лицея. Фото: скриншот

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