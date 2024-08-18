В Одесской области объявили очередной тендер на ремонт укрытия: сколько потратят

На Одесчине отремонтируют укрытие за семь миллионов — объявлен очередной тендер
В Одесской области продолжают объявлять закупки на ремонт сооружений гражданской защиты. Так, в селе Ясеново, которое относится к Зеленогорскому поселковому совету, планируют сделать капитальный ремонт укрытия. Предварительно работы оценили более чем в 7 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
По информации открытого аукциона, заказчиком ремонта укрытия по ул. Героев Украины, 153 стал Отдел образования, культуры, молодежи и спорта Зеленогорского поселкового совета. На работы планируется потратить 7 130 210 гривен. Средства возьмут из местного бюджета.
Предложения можно подавать до 26 августа, а 27-го ожидается проведение аукциона в формате открытых торгов с особенностями. Подрядчик, который будет избран, должен произвести капремонт укрытия до 31 декабря текущего года.
Какие работы запланированы
Согласно тендерной документации, основные работы, которые должен выполнить подрядчик, это:
- устройство перегородок;
- кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича;
- штукатурка и покраска поверхностей стен;
- устройство покрытий;
- замена дверей;
- ремонт фасадов;
- устройство сантехники;
- установка конвекторов и вентиляторов.
Больше о школе
Известно, что эту школу построили в 1912 году, а в 1977 году реорганизовали в двухэтажное здание. В 2022 году Ясеновский учебно-воспитательный комплекс "Учреждение общего среднего образования I-III ступеней — заведение дошкольного образования" реорганизуется в Ясеновский лицей Зеленогорского поселкового совета. По данным школы, там учится 244 ученика.
Отметим, что на сайте лицея размещена информация о текущем состоянии укрытия. Объект расположен в подвальном помещении с общей площадью 123,5 кв. Общее техническое состояние объекта ограничено работоспособно, а санитарное состояние — удовлетворительное. Укрытие оснащено бутилированной водой, емкостями для технической воды и нечистот, а также двумя биотуалетами. Отопление осуществляется через теплосеть, проходящую через подвал, а система электроснабжения находится в удовлетворительном состоянии. Есть аварийное освещение для безопасности при отключении основного источника питания. Укрытие оборудовано противопожарным щитом.
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