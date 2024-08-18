На Одещині оголосили черговий тендер на ремонт укриття: скільки витратять

На Одещині відремонтують укриття за сім мільйонів — оголошено черговий тендер
На Одещині продовжують оголошувати закупівлі на ремонт споруд цивільного захисту. Так, у селі Ясенове, що належить до Зеленогірської селищної ради планують зробити капітальний ремонт укриття. Попередньо роботи оцінили у понад сім мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
За інформацією відкритого аукціону, замовником ремонту укриття по вул. Героїв України, 153 став Відділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленогірської селищної ради. На роботи планують витратити 7 130 210 гривень. Кошти візьмуть з місцевого бюджету.
Пропозиції можна подавати до 26 серпня, а 27 очікується проведення аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями. Підрядник, який буде обраний, повинен зробити капремонт укриття до 31 грудня поточного року.
Які роботи заплановані
Згідно з тендерною документацією, основні роботи, які має виконати підрядник, це:
- улаштування перегородок;
- мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли;
- тинькування та фарбування поверхонь стін;
- улаштування покриттів;
- заміна дверей;
- ремонт фасадів;
- улаштування сантехніки;
- установлення конвекторів та вентиляторів.
Більше про школу
Відомо, що цю школу побудували в 1912 році, а в 1977 реорганізували у двоповерхову будівлю. У 2022 році Ясенівський навчально-виховний комплекс "Заклад загальної середньої освіти І-III ступенів — заклад дошкільної освіти" реорганізовується у Ясенівський ліцей Зеленогірської селищної ради. Наразі, за даними школи, там навчається 244 учні.
Зазначимо, що на сайті ліцею розміщена інформація про поточний стан укриття. Об'єкт розташований у підвальному приміщенні з загальною площею 123,5 кв.м. Загальний технічний стан об’єкта обмежено працездатний, а санітарний стан — задовільний. Укриття оснащене бутильованою водою, ємностями для технічної води та нечистот, а також двома біотуалетами. Опалення здійснюється через тепломережу, яка проходить через підвал, а система електропостачання знаходиться в задовільному стані. Є аварійне освітлення для безпеки в разі відключення основного джерела живлення. Укриття обладнане протипожежним щитом.
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