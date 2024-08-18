На Одещині оголосили черговий тендер на ремонт укриття: скільки витратять

Вказівник укриття в школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині продовжують оголошувати закупівлі на ремонт споруд цивільного захисту. Так, у селі Ясенове, що належить до Зеленогірської селищної ради планують зробити капітальний ремонт укриття. Попередньо роботи оцінили у понад сім мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

За інформацією відкритого аукціону, замовником ремонту укриття по вул. Героїв України, 153 став Відділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленогірської селищної ради. На роботи планують витратити 7 130 210 гривень. Кошти візьмуть з місцевого бюджету.

Пропозиції можна подавати до 26 серпня, а 27 очікується проведення аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями. Підрядник, який буде обраний, повинен зробити капремонт укриття до 31 грудня поточного року.

Які роботи заплановані

Згідно з тендерною документацією, основні роботи, які має виконати підрядник, це:

улаштування перегородок;

мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли;

тинькування та фарбування поверхонь стін;

улаштування покриттів;

заміна дверей;

ремонт фасадів;

улаштування сантехніки;

установлення конвекторів та вентиляторів.

Більше про школу

Відомо, що цю школу побудували в 1912 році, а в 1977 реорганізували у двоповерхову будівлю. У 2022 році Ясенівський навчально-виховний комплекс "Заклад загальної середньої освіти І-III ступенів — заклад дошкільної освіти" реорганізовується у Ясенівський ліцей Зеленогірської селищної ради. Наразі, за даними школи, там навчається 244 учні.

Ясенівський ліцей Зеленогірської селищної ради. Фото: yasen.licey

Зазначимо, що на сайті ліцею розміщена інформація про поточний стан укриття. Об'єкт розташований у підвальному приміщенні з загальною площею 123,5 кв.м. Загальний технічний стан об’єкта обмежено працездатний, а санітарний стан — задовільний. Укриття оснащене бутильованою водою, ємностями для технічної води та нечистот, а також двома біотуалетами. Опалення здійснюється через тепломережу, яка проходить через підвал, а система електропостачання знаходиться в задовільному стані. Є аварійне освітлення для безпеки в разі відключення основного джерела живлення. Укриття обладнане протипожежним щитом.