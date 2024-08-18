ДТП у селі Калчева: водій мотоцикла не впорався з керуванням, двоє постраждалих госпіталізовані

Розбитий унаслідок аварії мотоцикл. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 17 серпня, на вулиці Центральній у селі Калчева, що на Одещині, сталася ДТП, в якій постраждали водій мотоцикла та його пасажири. Водій перевищив швидкість, внаслідок чого виїхав з дороги.

Про це у неділю, 18 серпня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці ДТП на Одещині

За попередніми даними поліції, 42-річний водій мотоцикла, повертаючись додому після святкування, перевищив швидкість, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та зіштовхнувся з деревом і парканом. На момент аварії на мотоциклі також перебували ще троє пасажирів: 16-річна донька водія, 13-річний хлопець та 25-річний чоловік. Усі вони були доставлені до лікарні. Після огляду лікарів було прийнято рішення госпіталізувати підлітка, який отримав переломи плеча та гомілки, а також самого водія з травмами голови. У водія взяли біологічні зразки для перевірки на вміст алкоголю в організмі.

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Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху. Мотоцикл був вилучений і поміщений на арештмайданчик, а слідчі призначили низку експертиз для встановлення всіх обставин аварії.