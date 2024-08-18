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Мотоциклист въехал в забор — на Одесчине произошла авария с пострадавшими

18 августа 2024 17:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
ДТП в селе Калчево: водитель мотоцикла не справился с управлением, двое пострадавших госпитализированы
Разбитый в результате аварии мотоцикл. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 17 августа, на улице Центральной в селе Калчева Одесской области произошло ДТП, в котором пострадали водитель мотоцикла и его пассажиры. Водитель превысил скорость, в результате чего выехал с дороги.

Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Мотоцикл, на котором водитель въехал в забор. Фото: Нацполиция

Подробности ДТП в Одесской области

По предварительным данным полиции, 42-летний водитель мотоцикла, возвращаясь домой после празднования, превысил скорость, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и столкнулся с деревом и забором. На момент аварии на мотоцикле также находились еще три пассажира: 16-летняя дочь водителя, 13-летний парень и 25-летний мужчина. Все они были доставлены в больницу. После осмотра врачей было принято решение госпитализировать подростка, получившего переломы плеча и голени, а также водителя с травмами головы. У водителя взяли биологические образцы для проверки содержания алкоголя в организме.

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Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения. Мотоцикл был изъят и помещен на арестплощадку, а следователи назначили ряд экспертиз для установления всех обстоятельств аварии.

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