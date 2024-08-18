Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня вечером, 18 августа

Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на трассе Одесса — Рени в направлении границы с Молдовой в воскресенье вечером, 18 августа. Кроме того, сейчас собираются очереди и из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины. Также усложнен и въезд в Украину.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, на выезде из Одессы в районе биопарка, Хлебодарском, Маяках и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом наблюдаются очереди на въезд и выезд из Украины.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередь на пересечение границы простирается на несколько километров. На картах этот участок красный, что свидетельствует об очень затрудненном движении.

Дорога на Староказачье. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на подъезде к селу Николаевка-Новороссийская и возле Татарбунар и Измаила, также пробка есть и в селе Орловка перед КПП.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы в обе стороны. На картах этот участок обозначен красным цветом. Кроме этого зафиксированы и пробки на въезд и выезд из Рени.