Уровень воды в Новоднестровском водохранилище повысился на 20%

Река Днестр. Фото: Serviciul Hidrometeorological de Stat din Republica Moldova

В Молдове существенно повысился уровень воды в Новоднестровском водохранилище, аж на на 20%. Это обеспечит стабильное водоснабжение населенных пунктов на обоих берегах Днестра.

Об этом 17 августа сообщило Министерство охраны окружающей среды Республики Молдова.

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"Такой положительный результат стал возможным благодаря тесному сотрудничеству и соблюдению украинской стороной взятых на себя обязательств, которые поддерживали расход не менее 100 м³/с", — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве соседней страны отметили, что это достижение поможет обеспечить стабильное водоснабжение на длительный период, особенно в условиях растущих нужд населения и сельскохозяйственного сектора.

В то же время, по данным Государственной гидрометеорологической службы Республики Молдова, уровень воды на некоторых участках Днестра вырос на 10-30 сантиметров.

Сообщение Государственной гидрометеорологической службы Республики Молдова. Фото: скриншот

Почему обмелел Днестр

В июле текущего года, кроме Молдовы, обмеление Днестра заметили и в Черновицкой и Хмельницкой областях. Тогда в Укргидрометцентре объяснили, что это произошло из-за того, что воду из Днестровского водохранилища используют, чтобы закрыть потребность, связанную с дефицитом в энергосистеме после российских атак. Уровень воды снизился из-за того, что Днестровская ГЭС увеличила производство электроэнергии, которой не хватает в общей системе страны. А нарастили спуск воды с водохранилища, чтобы турбины ГЭС работали по полной.