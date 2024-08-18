Уровень воды в Новоднестровском водохранилище повысился на 20%

Вода возвращается — уровень Днестра в Молдове поднялся на десятки сантиметров
В Молдове существенно повысился уровень воды в Новоднестровском водохранилище, аж на на 20%. Это обеспечит стабильное водоснабжение населенных пунктов на обоих берегах Днестра.
Об этом 17 августа сообщило Министерство охраны окружающей среды Республики Молдова.
Днестр наполняется водой
"Такой положительный результат стал возможным благодаря тесному сотрудничеству и соблюдению украинской стороной взятых на себя обязательств, которые поддерживали расход не менее 100 м³/с", — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве соседней страны отметили, что это достижение поможет обеспечить стабильное водоснабжение на длительный период, особенно в условиях растущих нужд населения и сельскохозяйственного сектора.
В то же время, по данным Государственной гидрометеорологической службы Республики Молдова, уровень воды на некоторых участках Днестра вырос на 10-30 сантиметров.
Почему обмелел Днестр
В июле текущего года, кроме Молдовы, обмеление Днестра заметили и в Черновицкой и Хмельницкой областях. Тогда в Укргидрометцентре объяснили, что это произошло из-за того, что воду из Днестровского водохранилища используют, чтобы закрыть потребность, связанную с дефицитом в энергосистеме после российских атак. Уровень воды снизился из-за того, что Днестровская ГЭС увеличила производство электроэнергии, которой не хватает в общей системе страны. А нарастили спуск воды с водохранилища, чтобы турбины ГЭС работали по полной.
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