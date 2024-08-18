В Одессе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Пожар в лесу. Фото иллюстративное: ГСЧС

На завтра, 19 августа синоптики предупреждают о пожарной опасности в Одессе и области. Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возгорания леса и сухой травы будет чрезвычайно высокой.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

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"19 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении синоптиков.

Пожарная опасность в Одесской области

По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и будет распространяться почти по всей территории Одесского региона. Так, уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен в населенных пунктах:

Любашевка;

Затишье;

Раздельная;

Одесса;

Черноморск;

Белгород-Днестровский;

Сарата;

Болград;

Вилковое;

Измаил.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Правила поведения во время пожарной опасности

Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

В то же время в полиции напомнили, что оставлять детей и животных в закрытых автомобилях смертельно опасно. Во время жары салон авто быстро нагревается до температуры, которая может привести к тепловому удару. Даже нескольких минут в душном авто достаточно, чтобы ребенок почувствовал дискомфорт. Если вы стали очевидцем, что в закрытом авто находится ребенок или животное, а рядом никого нет — сразу звоните на 102.