В Одесі оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Жителів Одеси попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в регіоні
На завтра, 19 серпня, синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Одесі та області. Через сильний вітер та високі температури ймовірність займання лісу та сухої трави буде надзвичайно високою.
Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.
"19 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні синоптиків.
Пожежна небезпека на Одещині
За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься й поширюватиметься майже по всій території Одеського регіону. Так, рівень надзвичайної пожежної небезпеки оголошений в населених пунктах:
- Любашівка;
- Затишшя;
- Роздільна;
- Одеса;
- Чорноморськ;
- Білгород-Дністровський;
- Сарата;
- Болград;
- Вилкове;
- Ізмаїл.
Правила поведінки під час пожежної небезпеки
Аби уникнути пожежі, треба дотримуватись певних правил поведінки:
- не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
- не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.
Водночас у поліції нагадали, що залишати дітей та тварин у зачинених автомобілях смертельно небезпечно. Під час спеки салон авто швидко нагрівається до температури, яка може спричинити тепловий удар. Навіть кількох хвилин в задушливому авто достатньо, аби дитина відчула дискомфорт. Якщо ж ви стали очевидцем, що в зачиненому авто перебуває дитина або тварина, а поряд нікого нема — одразу телефонуйте на 102.
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