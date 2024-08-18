Рівень води у Новодністровському водосховищі підвищився на 20%

Вода повертається — рівень Дністра у Молдові піднявся на десятки сантиметрів
У Молдові суттєво підвищився рівень води у Новодністровському водосховищі, аж на 20%. Це забезпечить стабільне водопостачання для населених пунктів на обох берегах Дністра.
Про це 17 серпня повідомило Міністерство охорони довкылля Республіки Молдови.
Дністер наповнюється водою
"Такий позитивний результат став можливим завдяки тісній співпраці та дотриманню українською стороною взятих на себе зобов’язань, яка підтримувала витрату не менше 100 м³/с", — йдеться у повідомленні відомства.
У міністерстві сусідньої країни зазначили, що це досягнення допоможе забезпечити стабільне водопостачання на тривалий період, особливо в умовах висхідних потреб населення та сільськогосподарського сектору.
Водночас, за даними Державної гідрометеорологічної служби Республіки Молдова, рівень води на деяких ділянках Дністра зріс на 10-30 сантиметрів.
Чому обмілів Дністер
У липні поточного року, окрім Молдови, обміління Дністра помітили й в Чернівецькій та Хмельницькій областях. Тоді в Укргідрометцентрі пояснили, що це сталося через те, що воду з Дністровського водосховища використовують, аби закрити потребу, пов'язану з дефіцитом в енергосистемі після російських атак. Рівень води знизився через те, що Дністровська ГЕС збільшила виробництво електроенергії, якої не вистачає в загальній системі країни. А наростили спускання води з водосховища, щоби турбіни ГЕС працювали на повну.
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