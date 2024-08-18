Рівень води у Новодністровському водосховищі підвищився на 20%

Річка Дністер. Фото: Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova

У Молдові суттєво підвищився рівень води у Новодністровському водосховищі, аж на 20%. Це забезпечить стабільне водопостачання для населених пунктів на обох берегах Дністра.

Про це 17 серпня повідомило Міністерство охорони довкылля Республіки Молдови.

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"Такий позитивний результат став можливим завдяки тісній співпраці та дотриманню українською стороною взятих на себе зобов’язань, яка підтримувала витрату не менше 100 м³/с", — йдеться у повідомленні відомства.

У міністерстві сусідньої країни зазначили, що це досягнення допоможе забезпечити стабільне водопостачання на тривалий період, особливо в умовах висхідних потреб населення та сільськогосподарського сектору.

Водночас, за даними Державної гідрометеорологічної служби Республіки Молдова, рівень води на деяких ділянках Дністра зріс на 10-30 сантиметрів.

Допис Державної гідрометеорологічної служби Республіки Молдова. Фото: скриншот

Чому обмілів Дністер

У липні поточного року, окрім Молдови, обміління Дністра помітили й в Чернівецькій та Хмельницькій областях. Тоді в Укргідрометцентрі пояснили, що це сталося через те, що воду з Дністровського водосховища використовують, аби закрити потребу, пов'язану з дефіцитом в енергосистемі після російських атак. Рівень води знизився через те, що Дністровська ГЕС збільшила виробництво електроенергії, якої не вистачає в загальній системі країни. А наростили спускання води з водосховища, щоби турбіни ГЕС працювали на повну.