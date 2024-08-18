За підтримки США на Миколаївщині відновили електропостачання для десятків тисяч людей

На Миколаївщині встановили нові трансформатори за підтримки США
Завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) було відновлено електропостачання для тисяч споживачів на Миколаївщині. Регіон отримав понад 40 трансформаторних.
Про це у неділю, 18 серпня у соцмережі Х повідомила пані Посол США в Україні Бріджит Брінк.
Допомога від США
Пані Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила на важливості цієї допомоги у відновленні енергетичної інфраструктури України після російських атак. Вона також підкреслила, що США активно допомагають Україні у цьому.
"Ми допомагаємо відновити електропостачання після варварських атак Росії. Завдяки @USAID два трансформатори в Сумах та 42 трансформатори напруги в Миколаєві допомогли відновити електропостачання для 27 500 людей", — написала вона.
Бріджит Брінк наголосила, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі та відновленні після "варварських російських атак".
Більше про допомогу Миколаївщині
Раніше Данський уряд виділив понад 21 мільйон доларів на відновлення Миколаєва в рамках чергового пакета допомоги. Окрім цього, ще понад 30 мільйонів євро гуманітарної допомоги було направлено на профорієнтацію, відновлення інфраструктури та відбудову енергетичної галузі. Додамо, що у 2023 році Данія виділила на відновлення Миколаївщини понад 100 мільйонів доларів. Кошти вже використані на закупівлю техніки, медичного обладнання, автобусів, а також на аварійно-відновлювальні роботи та будівництво укриттів.
Читайте Новини.LIVE!