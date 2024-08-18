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На Николаевщине установили новые трансформаторы при поддержке США

18 августа 2024 15:44
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
При поддержке США в Николаевской области возобновили электроснабжение для десятков тысяч человек
Трансформаторы, установленные в Николаевской области. Фото: Бриджит Бринк
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Благодаря поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) было возобновлено электроснабжение тысяч потребителей на Николаевщине. Регион получил более 40 трансформаторных.

Об этом в воскресенье, 18 августа, в соцсети Х сообщила госпожа Посол США в Украине Бриджит Бринк.

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Сообщение Бриджит Бринк. Фото: скриншот

Помощь от США

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила важность этой помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины после российских атак. Она также подчеркнула, что США активно помогают Украине в этом.

"Мы помогаем возобновить электроснабжение после варварских атак России. Благодаря @USAID два трансформатора в Сумах и 42 трансформатора напряжения в Николаеве помогли восстановить электроснабжение для 27 500 человек", — написала она.

Бриджит Бринк подчеркнула, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе и восстановлении после "варварских российских атак".

Больше о помощи Николаевщине

Ранее датское правительство выделило более 21 миллиона долларов на восстановление Николаева в рамках очередного пакета помощи. Кроме того, еще более 30 миллионов евро гуманитарной помощи было направлено на профориентацию, восстановление инфраструктуры и восстановление энергетической отрасли. Добавим, что в 2023 году Дания выделила на восстановление Николаевской области более 100 миллионов долларов. Денежные средства уже использованы на закупку техники, медицинского оборудования, автобусов, а также на аварийно-восстановительные работы и строительство укрытий.

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