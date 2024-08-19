Отключение света в Одессе в понедельник, 19 августа: адреса

Энергетики работают на объекте. Иллюстративное фото: ДТЭК

Сегодня, 19 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики уже работают на сетях, вернуть свет в дома горожан обещают к 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Северный РЭС:

Черноморского Казачества, 2 — 6, 9, 11, 13, 14, 17;

Церковная, 3 — все дома.

В работе до 17:00

9-я Пересыпская, 7-А;

Балтская дорога, 28;

Викандера и Ларсена (Восьмого Марта), 42 — 103;

переулок Савранский (переулок Большевистский), 3 — 10;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Рыночная, 7;

переулок 8-й Балтский, 1 — 11;

2-я Пересыпская, 3 — 34;

3-я Пересыпская, 19 — 27;

7-я Пересыпская, 8 — 50;

39-я линия на жилом массиве, 1 — 16;

Карышковского, 2 — 60;

переулок 1-й Черноморский, 5 — 44а;

переулок 2-й Балтский, 1 — 32;

переулок 3-й Балтский, 1 — 39;

переулок 4-й Балтский, 2 — 14;

переулок 5-й Балтский, 7 — 25;

переулок 7-й Балтский, 1 — 14;

переулок 8-й Балтский, 5;

4-я Пересыпская, 1 — 28;

5-я Пересыпская, 2 — 35;

9-я Пересыпская, 3 — 14а;

переулок 6-й Балтский, 1 — 47;

переулок 8-й Черноморский, 23, 38а;

Жевахова, 3/а — 61а;

Локомотивная, 1 — 27;

переулок 10-й Черноморский, 1 — 20;

переулок 13-й Черноморский, 1 — 44;

переулок 7-й Черноморский, 6а;

переулок 8-й Черноморский, 1 — 54;

переулок 3-й Черноморский, 20;

переулок 4-й Черноморский, 1 — 43;

переулок 5-й Черноморский, 1 — 19/10;

переулок 1-й Балтский, 1 — 11;

переулок 1-й Черноморский, 21-Б.

В работе до 19:00

Днепровская, 1 — 40;

Донецкая, 1 — 4;

Керченская, 8 — 34;

Леси Украинки, 1 — 28, 86а;

Котлеевская (Ломоносова), 13 — 18;

Мариупольская (Ростовская), 1 — 19а;

проспект Добровольского, 1а — 59;

38-я линия на жилом массиве, 1 — 16а;

41-я линия на жилом массиве, 1 — 26;

42-я линия на жилом массиве, 1 — 16;

43-я линия на жилом массиве, 1, 3, 7, 11, 11а, 13, 17, 36;

54-я линия на жилом массиве, 1 — 7, 15;

55-я линия на жилом массиве, 1 — 7;

Песочная, 1 — 172;

Соляна, 1 — 85;

переулок Песочный, 1 — 4;

37-я линия на жилом массиве, 34;

Луцька, 1 — 107, 113 — 135;

36-я линия на жилом массиве /с. Шевченко/, 25/2, 55, 56, 59а, 29/3, 30/1;

37-я линия на жилом массиве /с. Шевченко/, 29/3, 30/1, 39а, 43;

53-я линия на жилом массиве/с. Шевченко/, 3 - 29;

Вишневая, 1 — 43а;

переулок Вишневый, 2 — 14 (парные);

4-я линия на жилом массиве, 50;

8-я линия на жилом массиве, 25 — 35;

9-я линия на жилом массиве, 25 — 37;

Бахмутская (Курская), 1 — 95;

36-я линия на жилом массиве, 13 — 59;

37-я линия на жилом массиве, 1 — 39;

45-я линия на жилом массиве, 1 — 36;

46-я линия на жилом массиве, 1 — 35;

47-я линия на жилом массиве, 1 — 26, 31;

51-я линия на жилом массиве, 1 — 27;

53-я линия на жилом массиве, 2;

Адама Мицкевича, 1 — 35;

52-я линия на жилом массиве /с. Шевченко/, 1 — 30;

Демьянова, 1 — 13а;

Яблочная, 1 — 4;

36-я линия на жилом массиве, 1 — 14;

43-я линия на жилом массиве, 2 — 34;

44-я линия на жилом массиве, 1 — 51;

Ракетная, 1 — 18;

48-я линия на жилом массиве, 1 — 28;

49-я линия на жилом массиве, 1 — 27;

50-я линия на жилом массиве, 1 — 28;

5-я линия на жилом массиве, 26 — 34;

6-я линия на жилом массиве, 25 — 36;

7-я линия на жилом массиве, 25 — 36а;

Жолио Кюри, 1 — 26;

40-я линия на жилом массиве, 1, 3;

Штилева, 87б;

Рельефная, 21, 23, 25 — 35;

Раздольная, 1а — 74;

Серогодского, 1 — 73;

Наклонная, 59;

Центральная, 2 — 38;

38-я линия на жилом массиве, 12;

4-я линия на жилом массиве, 29, 31, 31/1, 33, 50, 50/1, 50/3;

Ивана Луценко, 2 — 57;

Мелитопольская, 1 — 58а;

Шептицкого, 4 — 93;

Победы, 47 — 87;

39-я линия на жилом массиве /с. Шевченко/, 4а/1;

10-я линия на жилом массиве, 19 - 24;

Капитана Кузнецова, 71а — 90.

В работе до 20:00

Центральный РЭС:

Василия Стуса, 15 — 20;

Литовская, 15 — 45;

Онежская, 36 — 54;

Урицкого, 9 — 18а;

переулок Картамышевский, 2, 9;

Комитетская, 14а, 14б, 14в;

Работы до 17:00

Южный РЭС:

переулок Загородний, 9;

переулок Кошевого, 5/В;

Симоненко, 1, 11а, 62;

проспект Свободы, 52, 32/а/1;

В работе до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: