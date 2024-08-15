Покарання для патрульних: скандал з порушенням мовного закону в Одесі

Патрульні поліцейські Одеси отримали догану. Фотоколлаж: скриншот з відео

В Одесі завершилось внутрішнє розслідування щодо поліцейських, які не відреагували належним чином на заяву про порушення мовного закону. Їм вже визначили покарання, проте міські активісти вважають його замалим.

Про це у четвер, 15 серпня, повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул.

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Результати розслідування

Активіст записав відеозвернення, в якому зазначив, що патрульні, які порівняли мовний закон із "надписом на паркані", понесли дисциплінарне покарання. На його думку, вжитих заходів — недостатньо.

"Розслідування закінчилось і за цим фактом отримали суворі догани патрульний та патрульна. Це дуже мало, але це хоч щось", — зазначив Дем'ян Ганул.

Мовний скандал із патрульними

Інцидент стався біля готелю "Чорне море" в Одесі, де охоронець-паркувальник відмовився обслуговувати клієнтку українською мовою. Патрульні, які прибули на місце події, заявили, що мовний закон стосується лише державних службовців, і не вжили жодних заходів.