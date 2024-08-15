Наказание для патрульных: скандал с нарушением языкового закона в Одессе

Патрульные полицейские Одессы получили выговор. Фотоколлаж: скриншот с видео

В Одессе завершилось внутреннее расследование в отношении полицейских, которые не отреагировали должным образом на заявление о нарушении языкового закона. Им уже определили наказание, однако городские активисты считают его слишком малым.

Об этом в четверг, 15 августа, сообщил одесский активист Демьян Ганул.

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Результаты расследования

Активист записал видеообращение, в котором отметил, что патрульные, сравнившие языковой закон с "надписью на заборе", понесли дисциплинарное наказание. По его мнению, принятых мер — недостаточно.

"Расследование закончилось и по этому факту получили строгие выговоры патрульная и патрульный. Этого очень мало, но это хоть что-то", — отметил Демьян Ганул.

Языковой скандал с патрульными

Инцидент произошел возле гостиницы "Черное море" в Одессе, где охранник-парковщик отказался обслуживать клиентку на украинском языке. Прибывшие на место происшествия патрульные заявили, что языковой закон касается только государственных служащих, и не приняли никаких мер.