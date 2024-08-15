Последствия атаки в Одессу 14 августа: детали от горсовета

Выбитые окна в одесском доме в результате атаки россиян. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В результате ракетного удара, произошедшего вечером 14 августа, в Одессе было разрушено восемь жилых домов. Полный объем повреждений все еще устанавливается — коммунальщики продолжают обследование домов.

Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Данные городского совета Одессы

В настоящее время зафиксировано, что в восьми жилых домах города взрывной волной выбито 31 окно в 19 квартирах. Сотрудники КП "ЖКС Порто-Франковский" продолжают обследование для определения точного количества разрушений и оценки ущерба.

Сообщение городского совета. Фото: скриншот

Куда обращаться за помощью

Одесситы, чьи дома пострадали в результате обстрела, могут обращаться за помощью и консультацией по оформлению материальной помощи на замену выбитых окон в Приморскую районную администрацию:

Адрес: ул. Канатная, 134

Телефоны: (048) 705-75-00, 066-736-95-01.

Также можно обращаться в Департамент по благоустройству города:

Адрес: ул. Коблевская, 13

Телефоны: (048) 740-78-00, (048) 740-78-01.