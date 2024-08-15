Последствия атаки в Одессу 14 августа: детали от горсовета

Последствия ракетного удара по Одессе — в горсовете сообщили детали повреждений
В результате ракетного удара, произошедшего вечером 14 августа, в Одессе было разрушено восемь жилых домов. Полный объем повреждений все еще устанавливается — коммунальщики продолжают обследование домов.
Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Данные городского совета Одессы
В настоящее время зафиксировано, что в восьми жилых домах города взрывной волной выбито 31 окно в 19 квартирах. Сотрудники КП "ЖКС Порто-Франковский" продолжают обследование для определения точного количества разрушений и оценки ущерба.
Куда обращаться за помощью
Одесситы, чьи дома пострадали в результате обстрела, могут обращаться за помощью и консультацией по оформлению материальной помощи на замену выбитых окон в Приморскую районную администрацию:
Адрес: ул. Канатная, 134
Телефоны: (048) 705-75-00, 066-736-95-01.
Также можно обращаться в Департамент по благоустройству города:
Адрес: ул. Коблевская, 13
Телефоны: (048) 740-78-00, (048) 740-78-01.
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