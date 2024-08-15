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Экоцид на Одесчине — Украина и Молдова усиливают сотрудничество для оценки убытков от войны

15 августа 2024 15:51
Верзилова Єлизавета - редактор
Ущерб от войны: сотрудничество Украины и Молдовы
Министры Молдовы и Украины на пресс-брифинге в Одессе 15 августа. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Украинская Государственная экологическая инспекция провела моделирование конкретного случая экоцида, произошедшего в Одесской области и определила ущерб для Молдовы из-за пожара в порту в результате российских обстрелов. В будущем такая практика поможет соседним государствам претендовать на возмещение экологического ущерба от РФ.

Об этом в четверг, 15 августа, во время пресс-брифинга в Одессе сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

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"Мы сегодня фактически впервые посредством Государственной экологической инспекции попытались смоделировать конкретное влияние конкретного случая. Мы смоделировали, куда двигались воздушные массы и сколько этих воздушных масс потенциально осело на территории Республики Молдова. И мы презентовали эту информацию министру", — рассказал Руслан Стрелец.

Украина уже имеет более пяти тысяч случаев преступлений против окружающей среды со стороны Российской Федерации, что привело к ущербу, превышающему 60 миллиардов долларов. Эти данные, по мнению министра, только начало, поскольку учет убытков продолжается.

"На сегодняшний день мы уже имеем более 5,5 тысячи таких случаев преступлений против украинской окружающей среды со стороны врага. Общий ущерб уже превышает 60 миллиардов долларов и эта цифра, к сожалению, только растет", — подчеркнул Стрелец.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины об ущербе войн войн
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. Фото: Новини.LIVE

Ответ на экоцид в соседних странах из-за вооруженной агрессии РФ

Последствия экологических преступлений затрагивают не только Украину, но и другие страны, включая Молдову и Румынию. Данные, полученные благодаря моделированию таких ситуаций, помогут международному сообществу лучше осознать масштабы экологической катастрофы, вызванной войной, и будут способствовать не только осуждению агрессии, но и ответным действиям.

"Это трансграничное уже влияние и это абсолютно другая ответственность. И сосчитывая такие убытки, я думаю, что не только Украина будет иметь право на возмещение вследствие вооруженной агрессии в будущем", — добавил министр.

Руслан Стрелец о возможности возмещения ущерба для других стран
Руслан Стрелец о возможности возмещения ущерба от агрессии РФ. Фото: Новини.LIVE

Украина и Молдова продолжают укреплять свое сотрудничество в оценке и устранении экологических последствий войны, в частности, путем совместного исчисления убытков и подготовки к возможному международному возмещению.

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