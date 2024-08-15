Збитки від війни: співпраця України та Молдови

Міністри Молдови та України на пресбрифінгу в Одесі 15 серпня. Фото: Новини.LIVE

Українська Державна екологічна інспекція провела моделювання конкретного випадку екоциду, що стався на Одещині та визначила збитки для Молдови через пожежу у порту внаслідок російських обстрілів. У майбутньому така практика допоможе сусіднім державам претендувати на відшкодування екологічних збитків від РФ.

Про це у четвер, 15 серпня, під час пресбрифінгу в Одесі повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

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"Ми сьогодні фактично вперше за допомогою Державної екологічної інспекції спробували змоделювати конкретний вплив конкретного випадку. Ми змоделювали, куди рухались повітряні маси і скільки цих повітряних мас потенційно осіло на території Республіки Молдова. І ми презентували цю інформацію міністру", — розповів Руслан Стрілець.

Україна вже має понад п'ять тисяч випадків злочинів проти довкілля з боку Російської Федерації, що призвело до збитків, які перевищують 60 мільярдів доларів. Ці дані, на думку міністра, є лише початком, оскільки облік збитків продовжується.

"На сьогоднішній день ми вже маємо понад 5,5 тисяч таких випадків злочинів проти українського довкілля з боку ворога. Загальні збитки вже перевищують 60 мільярдів доларів і ця цифра, на жаль, тільки зростає", — наголосив Стрілець.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Фото: Новини.LIVE

Відповідь на екоцид у сусідніх країнах через збройну агресію РФ

Наслідки екологічних злочинів зачіпають не лише Україну, але й інші країни, зокрема Молдову та Румунію. Дані, отримані завдяки моделюванню таких ситуацій, допоможуть міжнародній спільноті краще усвідомити масштаби екологічної катастрофи, викликаної війною, і сприятимуть не лише засудженню агресії, а й конкретним діям у відповідь.

"Це транскордонний вже вплив і це абсолютно інша відповідальність. І обраховуючи такі збитки, я думаю, що не тільки Україна буде мати право на відшкодування внаслідок збройної агресії в майбутньому", — додав міністр.

Руслан Стрілець про можливість відшкодування збитків від агресії РФ. Фото: Новини.LIVE

Україна та Молдова продовжують зміцнювати свою співпрацю в оцінці та усуненні екологічних наслідків війни, зокрема шляхом спільного обчислення збитків і підготовки до можливого міжнародного відшкодування.