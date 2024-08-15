Збитки від війни: співпраця України та Молдови

Екоцид на Одещині — Україна та Молдова посилюють співпрацю для оцінки збитків від війни
Українська Державна екологічна інспекція провела моделювання конкретного випадку екоциду, що стався на Одещині та визначила збитки для Молдови через пожежу у порту внаслідок російських обстрілів. У майбутньому така практика допоможе сусіднім державам претендувати на відшкодування екологічних збитків від РФ.
Про це у четвер, 15 серпня, під час пресбрифінгу в Одесі повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
"Ми сьогодні фактично вперше за допомогою Державної екологічної інспекції спробували змоделювати конкретний вплив конкретного випадку. Ми змоделювали, куди рухались повітряні маси і скільки цих повітряних мас потенційно осіло на території Республіки Молдова. І ми презентували цю інформацію міністру", — розповів Руслан Стрілець.
Україна вже має понад п'ять тисяч випадків злочинів проти довкілля з боку Російської Федерації, що призвело до збитків, які перевищують 60 мільярдів доларів. Ці дані, на думку міністра, є лише початком, оскільки облік збитків продовжується.
"На сьогоднішній день ми вже маємо понад 5,5 тисяч таких випадків злочинів проти українського довкілля з боку ворога. Загальні збитки вже перевищують 60 мільярдів доларів і ця цифра, на жаль, тільки зростає", — наголосив Стрілець.
Відповідь на екоцид у сусідніх країнах через збройну агресію РФ
Наслідки екологічних злочинів зачіпають не лише Україну, але й інші країни, зокрема Молдову та Румунію. Дані, отримані завдяки моделюванню таких ситуацій, допоможуть міжнародній спільноті краще усвідомити масштаби екологічної катастрофи, викликаної війною, і сприятимуть не лише засудженню агресії, а й конкретним діям у відповідь.
"Це транскордонний вже вплив і це абсолютно інша відповідальність. І обраховуючи такі збитки, я думаю, що не тільки Україна буде мати право на відшкодування внаслідок збройної агресії в майбутньому", — додав міністр.
Україна та Молдова продовжують зміцнювати свою співпрацю в оцінці та усуненні екологічних наслідків війни, зокрема шляхом спільного обчислення збитків і підготовки до можливого міжнародного відшкодування.
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