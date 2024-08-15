Обстріли Одещини негативно відображаються на Молдові: міністер Серджіу Лазаренку

Міністр навколишнього середовища Молдови Серджиу Лазаренку. Фото: Новини.LIVE

Росіяни не перестають обстрілювати Одещину, зокрема портову інфраструктуру, що розташована неподалік від кордону з Молдовою. Подібні російські обстріли мають серйозний екологічний вплив, що також негативно позначаються на сусідній країні.

Про це у четвер, 15 серпня, під час пресбрифінгу в Одесі повідомив міністр навколишнього середовища Молдови Серджіу Лазаренку.

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"Порушення в сфері екології не мають кордонів. Важливо, щоб це розуміли як громадяни України, так і громадяни Молдови, а також громадяни всієї Європи", — підкреслив пан Лазаренку.

Міністр також відзначив, що на зустрічі з представниками медіа України було представлено детальну інформацію про вплив медіа на ситуацію в Україні та Республіці Молдова, особливо в контексті прикордонних регіонів. Представник РМ засудив російську агресію та наголосив на необхідності справедливого завершення війни.

Міністри України та Молдови. Фото: Новини.LIVE

"Важливо розуміти, що іноді неможливо оцінити той негативний вплив, який мають в екологічному просторі ці наслідки атаки російських на Україну. Ми засуджуємо цю агресію, цю несправедливу військову агресію проти України і ті ефекти екологічного характеру, з якими ми стикаємось. І дійсно ми хочемо, щоб ця війна справедливо закінчилась на формулі миру, частиною якої ми є", — наголосив пан Лазаренку.

Підтримка молдовського уряду підкреслюють стурбованість в регіоні через довготривалі наслідки війни, що впливають не лише на Україну, але й на її сусідів. Молдова продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами для зменшення екологічних ризиків та гарантування безпеки для своїх громадян.